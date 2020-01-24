Вдова Мурата Насырова с детьми не уехала из «нехорошей» квартиры певца

Именно из этих апартаментов в центре Москвы 12 лет назад выпал исполнитель.

Вдова Мурата Насырова Наталья вместе со своей 23-летней дочерью Лией и 19-летним сыном Акимом продолжает жить в квартире, из окна которой 12 лет назад выпал популярный исполнитель. Жилье они продавать не стали, несмотря на трагедию, которая случилась в их жизни.

Сейчас жена Мурата Насырова, который ушел из жизни в возрасте 37 лет, преподает в эстрадной школе-студии, а также работает в эстрадном оркестре музыканта и лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева.

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Дочь Мурата Насырова учится на четвертом курсе факультета международных экономических отношений РЭУ им. Плеханова. А Аким — второкурсник Гнесинки, которую когда-то окончили его родители.

По словам Натальи, Аким прекрасно освоил саксофон. Сейчас семью поддерживает друг Насырова Батырхан Шукенов. Именно он научил Акима играть на саксофоне.

Как добавила вдова исполнителя, Аким помнит своего отца. Они, когда он был маленьким, вместе играли в футбол, гуляли на улице. Сейчас он задает матери много вопросов об отце. Спрашивает о его музыкальных предпочтениях. Кстати, Аким уже сам выступает в музыкальном коллективе. Играет в джазовых клубах столицы, сообщает «Комсомольская правда».