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«Смерть с косой где-то существует»: Андрей Кончаловский разоткровенничался с подписчиками

Известный режиссер написал большой пост о предназначении каждого человека.

«Смерть с косой где-то существует»: Андрей Кончаловский разоткровенничался с подписчиками
Кончаловский высказался о человеческом предназначении/http://globallookpress.com/

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram порассуждал на тему человеческого предназначения. Он отметил, что каждый человек талантлив, но надо просто понять, в какой отрасли.

Как сказал режиссер, в молодости каждый человек считает себя бессмертным. Однако потом люди понимают, что это вовсе не так.

«Смерть с косой где-то существует. Она вообще уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом», — заявил 82-летний супруг актрисы Юлии Высоцкой.

Как считает режиссер, вовсе не обязательно, чтобы твое дело считалось престижным. В качестве примера он привел банкиров. Как считает режиссер, они ненавидят свою работу. По мнению Кончаловского, можно быть сапожником или поваром и при этом испытывать счастье. Прежде всего от того, чем занимаешься.

Также режиссер считает, что не каждый может раскрыть свой талант. Здесь на выручку приходит мастерство. Правда, его необходимо достигать с помощью трудолюбия. Кончаловский уверен, что даже без таланта можно стать великим мастером. Но для этого необходимо много трудиться.

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Андрей КончаловскийНовости googleЮлия Высоцкая
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«Смерть с косой где-то существует»: Андрей Кончаловский разоткровенничался с подписчиками
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