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«Это очень большая трагедия»: Цискаридзе сравнил жизнь Волочковой с болотом

По словам артиста балета, звезда сейчас не может из этой ситуации выбраться.

«Это очень большая трагедия»: Цискаридзе сравнил жизнь Волочковой с болотом
Цискаридзе высказался о жизни Волочковой/http://globallookpress.com/

Артист балета Николай Цискаридзе в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм» высказал свое отношение к танцовщице Анастасии Волочковой.

Напомним, что много лет назад, во времена их с Волочковой работы в Большом театре, именно Цискаридзе встал на защиту балерины, когда многие против нее ополчились.

Он отказался подписывать бумаги, порочащие ее честь. Позже балерина не могла сдержать слез. Она говорила, что всю жизнь будет признательна партнеру за тот поступок.

«Все, что касается Насти. Это очень большая трагедия. С моей точки зрения. Начинала она как одна из лучших, ярких и выдающихся балерин своего поколения», — сказал он.

Как заметил Цискаридзе, в дальнейшем поступки танцовщицы привели к «очень сложному результату». Причем, как он считает, эти поступки совершала не только балерина, но и те люди, которые ее окружали. Сегодняшнюю жизнь танцовщицы он сравнил с болотом, из которого она никак не может выкарабкаться.

Сам Цискаридзе сейчас старается не смотреть на жизнь бывшей подруги. В его памяти она навсегда осталась той Настей, которую он любил. Ему неприятно, что рядом с Волочковой сегодня пиарятся все, кому не лень. При этом он считает, что у них это плохо получается. Как только эти люди покидают сцену, о них тут же забывают.

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Анастасия ВолочковаНиколай ЦискаридзеШоу "И грянул Грэм"
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«Это очень большая трагедия»: Цискаридзе сравнил жизнь Волочковой с болотом
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