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Прохор Шаляпин закрутил роман с сорокалетней миллионершей из Канады

Вместе с девушкой он путешествует по Тихому океану на лайнере Royal Princess.

Прохор Шаляпин закрутил роман с сорокалетней миллионершей из Канады
Шаляпин отдыхает с канадской миллионершей/http://globallookpress.com/

Музыкант Прохор Шаляпин, который расстался с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской, закрутил новый роман. Его пассию зовут Таня. Она – миллионерша из Канады. Женщине чуть больше сорока лет. Сейчас они вместе путешествуют на круизном лайнере Royal Princess по Тихому океану.

Про Татьяну известно, что она владеет сетью адвокатских компаний. Сейчас она гражданка Канады. Еще в детстве переехала из России в Оттаву. Отметим, что путешествие на лайнере обходится Шаляпину в кругленькую сумму. За круиз он выложил порядка семи тысяч долларов.

Не исключено, что все затраты на отдых Прохора Шаляпина покрывает его новая пассия. Дело в том, что не так давно парочку видели в самом дорогом отеле Лос-Анджелеса Astoria Beverly Hills. Если на поездку на круизном лайнере Прохор Шаляпин еще мог насобирать деньги, то вот на проживание в гостинице вряд ли.

Обыкновенный номер в отеле без завтрака стоит 42 тысячи рублей в сутки, если переводить на российскую валюту. Известно, что Прохор Шаляпин с новой любовницей прожил там восемь дней, сообщает «Комсомольская правда».

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Виталина Цымбалюк-РомановскаяКанадаОттаваПрохор ШаляпинТихий океан
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Прохор Шаляпин закрутил роман с сорокалетней миллионершей из Канады
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