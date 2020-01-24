«Порой мне хочется выть»: дочь Жени Белоусова не может ужиться с матерью

Дочь музыканта Жени Белоусова, который много лет назад ушел из жизни, Кристина, в эфире программы «Сегодня вечером» заявила, что в последние годы у нее очень напряженные отношения с матерью.

Про девушку известно, что она работала моделью, психологом, переводчиком и редактором музыкального сайта. Правда, нигде надолго она не задерживалась. Такой поворот событий не нравится ее матери.

Как сказала Кристина, сор из избы она, конечно, выносить не хочет, однако непонимание с матерью порой переходит все границы.

«Порой мне хочется выть. Все постоянно на нервах. Я осознаю и чувствую это напряжение и надрыв», — отметила Кристина.

Дочь Жени Белоусова отметила, что она бы хотела пожить отдельно от мамы, но средств, чтобы снимать квартиру, у нее пока нет. Девушка честно сказала, что работать не хочет. Ей больше по душе путешествия. Сейчас она ищет способ, чтобы повысить свои доходы.

Отметим, что у Кристины есть брат Роман. В свое время Женя Белоусов ушел от супруги Елены Худик к клавишнице Оксане Шидловской. Она родила ему наследника.

В студии программы появилась и мать девушки. По ее словам, много лет назад она сама попросила певца уйти из их семьи, потому что ей не нравилось, что у него появилась любовница.