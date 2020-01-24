НОВОСТИ

«Порой мне хочется выть»: дочь Жени Белоусова не может ужиться с матерью

Отношения между родственницами сейчас не самые лучшие.

«Порой мне хочется выть»: дочь Жени Белоусова не может ужиться с матерью
Дочь Жени Белоусова не хочет работать/http://globallookpress.com/

Дочь музыканта Жени Белоусова, который много лет назад ушел из жизни, Кристина, в эфире программы «Сегодня вечером» заявила, что в последние годы у нее очень напряженные отношения с матерью.

Про девушку известно, что она работала моделью, психологом, переводчиком и редактором музыкального сайта. Правда, нигде надолго она не задерживалась. Такой поворот событий не нравится ее матери.

Как сказала Кристина, сор из избы она, конечно, выносить не хочет, однако непонимание с матерью порой переходит все границы.

«Порой мне хочется выть. Все постоянно на нервах. Я осознаю и чувствую это напряжение и надрыв», — отметила Кристина.

Дочь Жени Белоусова отметила, что она бы хотела пожить отдельно от мамы, но средств, чтобы снимать квартиру, у нее пока нет. Девушка честно сказала, что работать не хочет. Ей больше по душе путешествия. Сейчас она ищет способ, чтобы повысить свои доходы.

Отметим, что у Кристины есть брат Роман. В свое время Женя Белоусов ушел от супруги Елены Худик к клавишнице Оксане Шидловской. Она родила ему наследника.

В студии программы появилась и мать девушки. По ее словам, много лет назад она сама попросила певца уйти из их семьи, потому что ей не нравилось, что у него появилась любовница.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Елена ХудикЖеня БелоусовНовости googleОксана Шидловскаяпрограмма "Сегодня вечером"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Порой мне хочется выть»: дочь Жени Белоусова не может ужиться с матерью
Интересно?
Поделись с друзьями: