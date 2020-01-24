Последняя жена Игоря Старыгина рассказала, как отбивала его у поклонниц

Последняя жена актера Игоря Старыгина, который прославился ролью Арамиса в «Трех мушкетерах», рассказала, как развивался их роман. По ее словам, в начале их отношений она купила для актера на свои деньги автомобиль «Жигули». Они стали ездить на природу и в гости к друзьям.

Как отметила Табашникова, здоровье в последние годы жизни сильно подводило актера. Он постоянно ложился в больницу, придерживался диеты, следил за питанием, пил лекарства. Это значительно продлило ему жизнь.

За три года до смерти актера они расписались. Старыгин сам позвал Екатерину в ЗАГС. Причем она оставила свою фамилию. Ранее он твердил Табашниковой, что никогда не женится, но по каким-то причинам все же передумал.

Екатерина Табашникова отметила, что актера всегда окружали поклонницы. Однажды на отдыхе в Сочи она увидела, как рядом с ним присели две дамы. Одна начала ему рассказывать про свои курортные поездки.