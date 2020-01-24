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«Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается»: Алсу вступилась за Микеллу Абрамову

Некоторые пользователи считают, что у наследницы исполнительницы слабый голос.

«Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается»: Алсу вступилась за Микеллу Абрамову
Алсу вступила в спор с пользователями/https://www.instagram.com/alsou_a/?utm_source=ig_embed

Певица Алсу ответила одной из своих подписчиц, которая раскритиковала за пение ее дочь Микеллу Абрамову. В Instagram исполнительница разместила видео. На кадрах ее дочь играет на рояле и поет песню «Любовь настала».

«Ну, не знаю… Голос слабый… Есть немного… Но не для сцены… Моя дочка поёт лучше, и то я не одобряю ее голос…», — сказала одна из подписчиц.

В ответ Алсу не смогла не ответить. «Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — заявила она. Отметим, что большинство комментариев в адрес пения дочери Алсу были положительными. Многие отметили, что писать гадости в адрес детей – это последнее дело.

Напомним, что в прошлом году шоу «Голос. Дети», где изначально победила Микелла Абрамова, закончился скандалом. Многие посчитали, что победа девочки несправедлива. После проверки было выяснено, что за ребенка был вброс голосов. Итоги шоу впервые в истории были пересмотрены. Победителями признали всех финалистов. Та история получила широкий общественный резонанс.

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Тэги:

АлсуМикелла АбрамоваШоу "Голос. Дети"
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«Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается»: Алсу вступилась за Микеллу Абрамову
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