Легендарный бегун Усейн Болт похвастался эффектной фотографией беременной подруги

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт опубликовал в Инстаграм фотографию своей беременной подруги Каси Беннет. На снимке будущая мама стоит на берегу моря, одетая в эффектное красное платье, обнажающее ноги. Заметно, что избранница чемпиона на последнем сроке беременности.

«Я просто хочу сказать, что король или королева совсем скоро будут здесь!» — подписал фото гордый будущий отец.

33-летний спортсмен является рекордсменом мира в беге на 100 и 200 метров, а также эстафете 4 по 100 метров. Избранница легкоатлета, 30-летняя Каси – директор по маркетингу. Пара встречается уже пять лет. В 2016 году Усейн Болт говорил, что мечтает о трех детях, но хочет убедиться в серьезности отношений с подругой.

«Я определенно хочу иметь семью, но мы делаем это шаг за шагом. Я не хочу торопиться. Кажется, сейчас не самое лучшее время заводить детей. Но я понимаю, что время всегда неподходящее. Нужно просто решиться и сделать это», — цитирует слова олимпийского чемпиона издание Daily Mail.

Каса Беннет также опубликовала несколько красивых кадров в своем Инстаграм и призналась, что будущий наследник – самое большое счастье и благословение для их пары. Последние два года Усейн Болт не принимает участие в турнирах по легкой атлетике. Великий спортсмен уже вошел в историю и завоевал все награды из возможных.