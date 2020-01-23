«Они живут с мамой»: Слуцкая рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака

Фигуристка Ирина Слуцкая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об отношениях с детьми мужа бизнесмена Алексея Говырина от первого брака. Как известно, от первой жены у него двенадцатилетний сын и шестилетняя дочь.

«Они живут с мамой. Приезжают к нам в гости. Его сыну 12 лет, девочке — шесть. Сын — умненький самостоятельный мальчик. Младшая дочь у нас пореже бывает. Дети совершенно нормально относятся ко мне. Мы с ними друзья. Мы должны поддерживать друг друга. Конечно, невозможно заставить любить. Возможно, у них кошки скребут. У нас в семье главное — это уважение», — заметила звезда.

Слуцкая отметила, что Говырин долго ее добивался. Как добавила фигуристка, время сделало свое дело.

«Он очень тактично со мной общался. Выискивал мои слабые стороны. Алексей понял, что мне нужно и чего я хочу. И аккуратно стал давать, что мне нужно. Случайности они ведь в нашей жизни вовсе неслучайны. Все время нас что-то сталкивало. Мы решали какие-то вопросы по работе», — сказала Слуцкая.

При этом она призналась, что у нее были опасения насчет брака. Ей прекрасно жилось без штампа в паспорте, но потом пришел момент, когда нужно было определяться.