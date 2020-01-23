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«Они живут с мамой»: Слуцкая рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака

По словам прославленной фигуристки, главное в их семье – это уважение.

«Они живут с мамой»: Слуцкая рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака
Слуцкая прекрасно общается с детьми Говырина/http://globallookpress.com/

Фигуристка Ирина Слуцкая в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала об отношениях с детьми мужа бизнесмена Алексея Говырина от первого брака. Как известно, от первой жены у него двенадцатилетний сын и шестилетняя дочь.

«Они живут с мамой. Приезжают к нам в гости. Его сыну 12 лет, девочке — шесть. Сын — умненький самостоятельный мальчик. Младшая дочь у нас пореже бывает. Дети совершенно нормально относятся ко мне. Мы с ними друзья. Мы должны поддерживать друг друга. Конечно, невозможно заставить любить. Возможно, у них кошки скребут. У нас в семье главное — это уважение», — заметила звезда.

Слуцкая отметила, что Говырин долго ее добивался. Как добавила фигуристка, время сделало свое дело.

«Он очень тактично со мной общался. Выискивал мои слабые стороны. Алексей понял, что мне нужно и чего я хочу. И аккуратно стал давать, что мне нужно. Случайности они ведь в нашей жизни вовсе неслучайны. Все время нас что-то сталкивало. Мы решали какие-то вопросы по работе», — сказала Слуцкая.

При этом она призналась, что у нее были опасения насчет брака. Ей прекрасно жилось без штампа в паспорте, но потом пришел момент, когда нужно было определяться.

«Нам хотелось расписаться в тихом месте. А потом уже для родственников хотели устроить пышное торжество. Поженились мы во Владимирской области. С песнями, плясками. Наши родители чувствовали бы себя некомфортно в таком обществе, поэтому мы их не позвали. На нашей свадьбе была не показуха, а радость и праздник», — заявила неоднократная чемпионка мира.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей ГовыринИрина Слуцкая
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«Они живут с мамой»: Слуцкая рассказала об отношениях с детьми мужа от первого брака
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