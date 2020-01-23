«Я просто хочу ее забрать»: погибающую лошадь Сергея Доренко не отдают его дочери

Екатерина Доренко, 35-летняя старшая дочь знаменитого журналиста Сергея Доренко, поделилась ужасной историей. Девушка с 12 лет начала увлекаться конной ездой, любовь к которой ей привил покойный отец.

Сергей Доренко так любил лошадей, что даже подарил жене вороную кобылу по кличке Баста. Ласковое животное быстро стало любимицей в семье, а Катя проводила с ней все свободное время и называла боевой подругой. Когда-то Баста жила на даче у семьи Доренко, потом было решено перевезти лошадь на конюшню, чтобы ей там обеспечили квалифицированный уход и регулярный выгул.

Так Баста поселилась в КСК «Алир» в селе Ромашково. Екатерина жила в нескольких километрах от конюшни и часто навещала любимицу. Однако после смерти отца 9 мая 2019 года, на семью обрушились многочисленные хлопоты, и дочь Доренко некоторое время не видела животное. А уже через несколько дней после похорон ей сообщили, что лошадь Баста лишилась глаза.

«Мою лошадь сделали инвалидом! Там повсюду торчат гвозди, я много раз просила их убрать и сделать условия безопасными, на что получила ответ «не нравится – уезжайте», — рассказала Екатерина Доренко «Комсомольской правде».

В тот момент Екатерина была очень занята семейными проблемами и не могла заняться перевозом лошади сразу. К тому же, после травмы офтальмолог дала рекомендацию оставить 28-летнее животное в знакомом месте в темноте, чтобы оно смогло адаптироваться.

Следующие полгода девушка занималась лечением лошади, насколько хватало времени. Но грянула следующая беда – в конце декабря Кате позвонили с конюшни и сказали, что лошадь истекает кровью.

«Мне позвонили и вырвали меня с работы, когда моя лошадь билась о стены, из ноздрей хлестала кровь. Я сразу увезла ее в клинику, сутки там с ней ночевала, чудом ее удалось спасти», — с ужасом вспоминает дочка Доренко. Оказалось, что сотрудники конюшни так и не убрали гвозди, чтобы обеспечить безопасность животным на выгуле. Они просто закрыли Басту в стойле на полгода, и это катастрофически сказалось на ее здоровье.

После череды этих ужасных случаев Екатерина Доренко стала разбираться в ситуации, чтобы найти виновных. Но выяснилось, что никаких документов на лошадь нет, животному даже не ставили обязательные прививки. А без справки от ветеринара хозяйка не могла увезти Басту в другую конюшню. Отчаявшаяся девушка обратилась в ветеринарную станцию с просьбой проверить конюшню. Ведь туда приезжают кататься дети, а лошади не привиты.

«После этого мне стали звонить с конюшни и угрожать, что если мы быстренько оттуда не уберемся, моя лошадь умрет… «от старости». А в один день просто сменили замки и перестали пускать меня к Басте», — жалуется Катя.

После таких угроз хозяйка Басты по-настоящему испугалась за жизнь любимой лошади и обратилась в полицию. По словам Екатерины, их семья уже переживала смерть питомца – несколько лет назад на другой конюшне после легкой травмы истек кровью конь Сергея Доренко. Девушка боится повторения этой истории, говорит, что она очень привязана к Басте и вообще любит животных – у Кати дома живут четыре собаки и четыре спасенные с улицы кошки.

Полиция уже занялась проверкой конюшни, где содержится лошадь Баста.