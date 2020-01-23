«Близимся к финишу»: жена Дмитрия Тарасова рассекретила дату вторых родов

Пока футболист находится на сборах, его супруга готовится к появлению на свет еще одного малыша.

Дмитрий Тарасов недавно отметил два года совместной жизни со своей третьей женой Анастасией Костенко. Влюбленные вскоре после свадьбы обзавелись ребенком. У них родилась дочка Милана. Отметим, что для модели этот ребенок стал первым, а вот для футболиста — вторым. От первого брака у него также есть дочь. Сейчас он судится с экс-супругой из-за алиментов, так как считает, что платит ей слишком много.

В прошлом году Костенко объявила о второй беременности. Она призналась, что мечтает с мужем о большой семье. Недавно девушка устроила вечеринку в честь будущего ребенка. На празднике с помощью воздушных шариков Тарасов узнал пол будущего ребенка — у них снова будет девочка. По словам его супруги, спортсмен нисколько не расстроился.

На днях Дмитрий уехал на сборы. Костенко надеется, что он успеет к родам, чтобы быть рядом с ней в ответственный момент. При этом девушка не исключает того, что он все же может быть далеко, тогда Тарасова подменит мама Анастасии. По словам жены Дмитрия, сейчас она находится на последнем месяце беременности.

«Медленно, утиной походкой, близимся к финишу эстафеты под названием «беременность», — объявила жена футболиста в соцсети.

Костенко рассказала, что беременность действительно нелегкое дело, а после отпуска она еще и побывала в больнице, но пока не рассказывает о случившемся.

«Самое забавное, что морально я на постоянном позитиве, а вот физически… Видимо, я лунатик, который ночью разминает шпагаты, спит в положении «лягушка» и выполняет брейк-данс на животе», — поделилась модель.

К слову, она проговорилась, что находится на 36-й неделе беременности, но потом решила запутать поклонников.

«Если не хотите каждый день получать бесконечные вопросы на тему «еще не родила?» и т.д., то просто называйте свой срок на 3 недели меньше реального», — раскрыла она свой лайфхак.

Однако если Анастасия сказала правду, то она родит уже в начале февраля.