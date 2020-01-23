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Из-за коронавируса в Китае отменили все кинопремьеры

По оценкам экспертов, показы должны были собрать не менее миллиарда долларов.

Из-за коронавируса в Китае отменили все кинопремьеры
Вирус в Китае. Фото: Гусейнов Виктор / Архив "КП"

Из-за вспышки нового коронавируса, в кинотеатрах Китая были отменены все премьеры. Напомним, что обычно в конце января в стране проходит традиционная «новогодняя битва» — наступление Нового года по лунному календарю. Жители Китая очень трепетно относятся к празднику и обычно не отказывают себе в развлечениях, так что кинобизнес в эти дни получает огромную прибыль, но только не в 2020 году.

Показы всех фильмов были отменены в целях безопасности населения. Медики разумно решили, что нахождение большого числа людей в тесном пространстве может поспособствовать распространению опасной болезни.

Как сообщает издание Variety, по оценкам экспертов, новогодние премьеры должны были собрать в прокате не менее миллиарда долларов. Теперь же придется перенести еще и международные премьеры фильмов, чтобы пиратские копии не попали в Китай. Среди картин, премьеры которых были перенесены, числятся такие как «Прыжок», «Спасение», «Затерянный в космосе», «Детектив из Чайнатауна» с Джеки Чаном и другие.

Напомним, на 23 января в Китае зафиксировано уже 617 человек, заболевших пневмонией.

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Из-за коронавируса в Китае отменили все кинопремьеры
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