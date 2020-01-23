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Актриса Мария Букнис расплакалась, узнав результаты ДНК-теста на отцовство

Дочь артистки в день своего совершеннолетия узнала, что, возможно, ее растил не родной папа.

Актриса Мария Букнис расплакалась, узнав результаты ДНК-теста на отцовство
Мария Букнис. фото: кадр из передачи "На самом деле"

Мария Букнис дебютировала в кино в 2001 году. Тогда она снялась в эпизоде картины «Саломея». Сейчас в копилке актрисы уже более чем полусотня кинокартин. Чаще всего ей достаются эпизодические роли. О личной жизни женщины мало что известно. Однако на днях ей пришлось пройти проверку на детекторе лжи в передаче «На самом деле». А все из-за ее дочери Ксении, которая хочет узнать, кто ее настоящий отец.

Девушка всю жизнь думала, что ее папа — муж Марии Игорь, но месяц назад на ее день рождения пришел другой мужчина по имени Виктор Немец и заявил, что это он ее отец. Сама актриса утверждает, что мужчина врет. Она его знает, но заверяет, что не вступала с ним в интимную близость. Гостей в студии смутило, что она скрыла тот факт, что была знакома с Виктором до 2008 года. По ее словам, тогда они виделись один раз, но потом женщина призналась, что встреч было больше.

Ксения вызвала мать на детектор лжи. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

В студию пришел ее супруг. Игорь рассказал, что одно время у них дома жил тот самый Немец. Это едва не разрушило их брак. Более того, он выяснил, что из семейного бюджета жена переводила деньги Виктору.

«По 30 тысяч в месяц, это немного но в итоге вышло около 300 тысяч рублей, да», — озвучил свои подсчеты муж актрисы. Проверка на детекторе лжи показала, что он подозревал, что Мария ему изменяла с другим мужчиной.

«Я не выдержал. Ей исполнилось 18 лет. Я немного выпил, пришел, хоть они меня и не позвали. И я признался ей, что я ее отец. Да она совсем не похожа на Игоря!» — сказал Немец. «Это подло», — возмутилась Букнис. По словам Виктора, он познакомился с Мариной, когда ему было 25 лет. Мужчина заверил, что у них был роман.

Проверка на детекторе лжи показала, что Виктор сказал неправду. После этого ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-экспертизы. «Вероятность того, что Игорь и Ксения являются отцом и дочерью 99,9%», — объявил он. Букнис разрыдалась после этих слов. Виктор оказался альфонсом, который едва не разрушил семью Марии.

Мария расплакалась, узнав результаты ДНК-теста. Фото: кадр из передачи «На самом деле»
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ДНК-тест на отцовствоМария БукнисПередача "На самом деле"
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Актриса Мария Букнис расплакалась, узнав результаты ДНК-теста на отцовство
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