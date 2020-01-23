«Хочу замуж»: Ольга Орлова призналась, что ищет мужа

Телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова разговорилась с подписчиками в своем Инстаграм и призналась, что мечтает о вечной любви. Одна поклонница спросила звезду, как лучше – один мужчина на всю жизнь или много разных? На что экс-солистка группы «Блестящие» поделилась своим опытом:

«У меня не было одного всю жизнь, хотя это идеальный вариант. У меня было несколько очень достойных, и я им очень благодарна за все! Но мне хотелось бы выйти замуж еще раз и прожить с ним до конца дней своих», — призналась Орлова.

Также подписчиц волновал вопрос кризиса среднего возраста у женщин, во сколько он наступает и как с ним бороться. По мнению Орловой, кризис приходит к женщинам после 40 лет и только к тем, у кого нет второй половинки. 42-летняя телеведущая призналась, что уже проходила кризисный период, тревожилась за будущее. От депрессии Ольгу спасли работа и друзья.

В конце 2019 года Ольга Орлова призналась, что встречается с новым бойфрендом. На новогодние каникулы певица слетала со своим избранником в романтическое путешествие в Таиланд.

Ранее Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым, от которого родила сына Артема. Сейчас парню уже 19 лет.

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