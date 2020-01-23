Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Назван лучший фильм 2019 года. Члены жюри национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» отдали предпочтение российской картине «Дылда».

Фильм Кантемира Балагова стал лучшим сразу в нескольких номинациях — «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника».

2020-й год стал урожайным для работы Балагова. В январе «Дылда» получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

Картина рассказывает о послевоенном времени. Страна буквально учится жить заново и вместе с ней робкие шаги к личному счастью делают женщины. Попытки обрести личное счастье, личные трудности и непростые решения.

После премьеры фильма на Каннском кинофестивале режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes. А картина вошла в шорт-лист претендентов премию на «Оскар», но не смогла попасть в пять номинантов. Продюсер картины Александр Роднянский уверен, что это не повод расстраиваться, сообщат телеканал «360».