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Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года

Российская картина «Дылда» одержала победу сразу в нескольких номинациях.

Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
"Дылда" назвал лучшим российским фильмом ФОТО: кадр из фильма

Назван лучший фильм 2019 года. Члены жюри национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» отдали предпочтение российской картине «Дылда».

Фильм Кантемира Балагова стал лучшим сразу в нескольких номинациях — «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника».

2020-й год стал урожайным для работы Балагова. В январе «Дылда» получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США.

Картина рассказывает о послевоенном времени. Страна буквально учится жить заново и вместе с ней робкие шаги к личному счастью делают женщины. Попытки обрести личное счастье, личные трудности и непростые решения.

После премьеры фильма на Каннском кинофестивале режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes. А картина вошла в шорт-лист претендентов премию на «Оскар», но не смогла попасть в пять номинантов. Продюсер картины Александр Роднянский уверен, что это не повод расстраиваться, сообщат телеканал «360».

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«Дылда»Кантемир БалаговОскар
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Кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
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