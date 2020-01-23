НОВОСТИ

Барабанщик из Aerosmith подал в суд на группу

По словам музыканта, его должны были допустить к выступлению на церемонии вручения «Грэмми».

Барабанщик из Aerosmith подал в суд на группу
Aerosmith. Фото: globallookpress

Неожиданные новости из мира музыки: барабанщик Джоуи Крамер из группы Aerosmith решил подать в суд на своих коллег. Как считает мужчина, его несправедливо выгнали из коллектива прямо перед вручением премии «Грэмми», так что он решил не сдаваться и обратился к правосудию.

Как сообщает издание Rolling Stone, Крамер весной 2019 года получил травмы, из-за чего временно не мог участвовать в концертах и на репетициях коллектива. Но, как рассказывает барабанщик, это вовсе не означало, что он покинул Aerosmith, уже осенью он был готов вернуться, но его отказались принимать назад, а это нарушало условия контракта. Разумеется, участники группы также не допустили Крамера к выступлению на церемонии вручения премии «Грэмми», и именно это больше всего задело Джоуи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Aerosmithбарабанщикмузыкасуд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Барабанщик из Aerosmith подал в суд на группу
Интересно?
Поделись с друзьями: