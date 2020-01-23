Барабанщик из Aerosmith подал в суд на группу

Неожиданные новости из мира музыки: барабанщик Джоуи Крамер из группы Aerosmith решил подать в суд на своих коллег. Как считает мужчина, его несправедливо выгнали из коллектива прямо перед вручением премии «Грэмми», так что он решил не сдаваться и обратился к правосудию.

Как сообщает издание Rolling Stone, Крамер весной 2019 года получил травмы, из-за чего временно не мог участвовать в концертах и на репетициях коллектива. Но, как рассказывает барабанщик, это вовсе не означало, что он покинул Aerosmith, уже осенью он был готов вернуться, но его отказались принимать назад, а это нарушало условия контракта. Разумеется, участники группы также не допустили Крамера к выступлению на церемонии вручения премии «Грэмми», и именно это больше всего задело Джоуи.