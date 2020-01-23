Хабенский решил заняться бизнесом

Внезапные новости из мира кино: судя по последней информации издания Mash, российский актер Константин Хабенский решил немного отдалиться от своей актерской карьеры и заняться бизнесом. Артист стал совладельцем компании, которая специализируется на разработке различных IT-проектов и аналитике в этой же сфере. Его деловым партнером стал Илья Зибарев, который ранее был известен как председатель правления банка «Русский стандарт».

Напомним, еще летом 2018 года Хабенский совместно с Зибаревым и совладельцем компании ICOBox Николаем Евдокимовым запустили блокчейн-платформу с целью привлечения денег на российские фильмы из-за рубежа — США, Индии и других странах Азии. Но на тот момент проект не принес результатов и был бесполезен.