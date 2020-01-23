Бывшая жена Андрея Урганта поделилась снимками с крестин сына

Андрей Ургант — известный телеведущий и отец Ивана Урганта. 63-летний артист четыре раза был женат. От второго брака у него также есть дочь Мария. А в сентябре прошлого года последняя молодая супруга Елена Романова родила сына Федю, но когда актера ринулись поздравлять с радостным событием, он заявил, что давно развелся с женой. Похоже, что 63-летнему Урганту удалось сохранить теплые отношения с бывшей пассией.

Накануне Елена провела обряд крещения. В соцсети она поделилась снимками с таинства. На кадрах она позирует в платье в горошек с платком на голове, а на руках держит пятимесячного наследника, облаченного в крестильную рубашку.

«Эта история — настоящее чудо. Ночью в Рождество я листала Instagram, сидя за праздничным столом. Увидела афишу: 21 и 23 января концерты Схиархимандрида Серафима в Питере. Как же я хотела на них попасть и услышать этот нереальный голос! Не знаю, как получилось, что произнесла: „А он не хочет 22-го покрестить Федю?“. Утром же мне сообщают: он ждет моего звонка! Еще невероятнее были эмоции, когда он согласился! Вот просто так, без всякого блата, знакомств, чьей-либо протекции», — поделилась своей радостью Романова.

На фото, сделанных во время обряда крещения, поклонники увидели мужчину, который стал крестным Феди. Они уверены, что это Андрей Львович. Он стоял рядом с Еленой и постоянно поглядывал на малыша. В СМИ также сообщили, что Ургант стал крестным сына своей экс-супруги. К слову, до сих пор неизвестно, что произошло между ним и четвертой женой. Елена принципиально не рассказывает о личной жизни.

Поклонники поздравили молодую маму и ее ребенка. Когда они напрямую спросили у нее, кто стал крестным малыша, то она заверила, что это секрет.