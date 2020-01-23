НОВОСТИ

Дочь Марии Шукшиной заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе

Как оказалось, Макар Касаткин планирует оформить воспитывать наследника вместе со своей новой женой.

Дочь Марии Шукшиной заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе
Анна Шукшина. фото: instagram.com/anna__shukshina/

Как оказалось, на Новый год случилось чудо. Фрейя Зильбер, которая была невестой Макара Касаткина и родила от него ребенка, наконец-то пошла на контакт с его семьей. Раньше она сама воспитывала сына Марка и жаловалась, что ей платят мизерные алименты. После трехмесячной реабилитации и двух месяцев жизни в родном Барнауле у мамы, она вернулась в Санкт-Петербург, а потом добралась до Москвы и отдала наследника маме Касаткина, Марии Шукшиной.

Как рассказала мама Фрейи Нина Лупарева, девушке наскучила жизнь в маленьком городе. Она снимает комнату с подругой в северной столице, а сына отдала Шукшиной лишь на время, чтобы наладить отношения с бывшим возлюбленным. В студии передачи «На самом деле» многие предположили, что Зильбер просто сорвалась и снова употребляет запрещенные вещества. Более того, в студии вспомнили о словах Марии, которая заявила, что встретилась с внуком, так как у ее экс-невестки закончился контракт с Андреем Малаховым. Юристы в студии отметили, что без доказательств и хотя бы фото этих контрактов, на актрису можно подать в суд за распространение недостоверной информации.

На передачу согласилась прийти сестра Касаткина Анна Шукшина. Ранее она познакомилась с Фрейей и своим племянником. Девушка против того, чтобы ребенок вернулся к матери.

«Сколько это уже длиться? И суды, и адвокаты, чтобы ребенок был с отцом, с Макаром. Я считаю, что это правильно, потому что Макар и повзрослел и поумнел, остепенился. Он уже достойный отец», — рассказала Анна. «Фрейя начала с хайпа и этот хайп у нее продолжается по сей день. На самом деле, ничего не изменилось. Тогда история началась, когда Макар был рядом, когда она его подсадила на запрещенные вещества, а сейчас вместо Макара рядом с ней ребенок. Сейчас даже речи быть не может, чтобы Макар отдал ребенка Фрейе», — высказалась она.

Анна Шукшина
Анна Шукшина рассказала, что ее племянник живет с отцом. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

В студии были показаны видео, которые были сделаны уже после лечения Зильбер в реабилитационном центре. На кадрах она тусуется с друзьями и порой находится в невменяемом состоянии, не может встать с пола. У нее несвязная речь. «И таких видео у меня тонна! Мне их присылают», — заверила сестра Касаткина. Она также рассказала, что ребенок живет не с Шукшиной, с Макаром и его новой женой. По словам девушки, Мария готова всецело помогать своему сыну и внуку. «Она будет полностью нести ответственность за эту семью. Она будет полностью обеспечивать и помогать Макару», — подчеркнула Анна.

Макар Касаткин
Макар Касаткин с новой женой. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ШукшинаМакар КасаткинМария ШукшинаПрограмма "Прямой эфир"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дочь Марии Шукшиной заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе
Интересно?
Поделись с друзьями: