Дочь Марии Шукшиной заявила, что ее брат не собирается отдавать сына Фрейе

Как оказалось, на Новый год случилось чудо. Фрейя Зильбер, которая была невестой Макара Касаткина и родила от него ребенка, наконец-то пошла на контакт с его семьей. Раньше она сама воспитывала сына Марка и жаловалась, что ей платят мизерные алименты. После трехмесячной реабилитации и двух месяцев жизни в родном Барнауле у мамы, она вернулась в Санкт-Петербург, а потом добралась до Москвы и отдала наследника маме Касаткина, Марии Шукшиной.

Как рассказала мама Фрейи Нина Лупарева, девушке наскучила жизнь в маленьком городе. Она снимает комнату с подругой в северной столице, а сына отдала Шукшиной лишь на время, чтобы наладить отношения с бывшим возлюбленным. В студии передачи «На самом деле» многие предположили, что Зильбер просто сорвалась и снова употребляет запрещенные вещества. Более того, в студии вспомнили о словах Марии, которая заявила, что встретилась с внуком, так как у ее экс-невестки закончился контракт с Андреем Малаховым. Юристы в студии отметили, что без доказательств и хотя бы фото этих контрактов, на актрису можно подать в суд за распространение недостоверной информации.

На передачу согласилась прийти сестра Касаткина Анна Шукшина. Ранее она познакомилась с Фрейей и своим племянником. Девушка против того, чтобы ребенок вернулся к матери.

«Сколько это уже длиться? И суды, и адвокаты, чтобы ребенок был с отцом, с Макаром. Я считаю, что это правильно, потому что Макар и повзрослел и поумнел, остепенился. Он уже достойный отец», — рассказала Анна. «Фрейя начала с хайпа и этот хайп у нее продолжается по сей день. На самом деле, ничего не изменилось. Тогда история началась, когда Макар был рядом, когда она его подсадила на запрещенные вещества, а сейчас вместо Макара рядом с ней ребенок. Сейчас даже речи быть не может, чтобы Макар отдал ребенка Фрейе», — высказалась она.

В студии были показаны видео, которые были сделаны уже после лечения Зильбер в реабилитационном центре. На кадрах она тусуется с друзьями и порой находится в невменяемом состоянии, не может встать с пола. У нее несвязная речь. «И таких видео у меня тонна! Мне их присылают», — заверила сестра Касаткина. Она также рассказала, что ребенок живет не с Шукшиной, с Макаром и его новой женой. По словам девушки, Мария готова всецело помогать своему сыну и внуку. «Она будет полностью нести ответственность за эту семью. Она будет полностью обеспечивать и помогать Макару», — подчеркнула Анна.