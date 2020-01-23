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«Куда ты летишь, время?»: Климова поделилась фото с четырьмя своими детьми от трех мужей

Как заметила звезда, ее «птенчики» сильно подросли.

«Куда ты летишь, время?»: Климова поделилась фото с четырьмя своими детьми от трех мужей
Климова поделилась кадрами с детьми/http://globallookpress.com/

Актриса Екатерина Климова в Instagram поделилась красивыми фотографиями со своими детьми. Как известно, всех своих наследников она вывезла на отдых, где проводит отпуск с друзьями. В частности, с ней вместе отдыхает ее давняя подруга актриса Татьяна Лютаева.

На опубликованных кадрах дети Екатерины Климовой прижимаются к матери. Судя по всему, звезда устроила для них фотосессию.

«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже. Куда ты летишь, время? Спасибо за фиксацию счастья», — подписала снимки актриса.

Отметим, что старшей дочери Екатерины Климовой Елизавете сейчас семнадцать лет. Ее она родила от первого супруга ювелира Ильи Хорошилова. Во второй раз звезда вышла замуж за актера Игоря Петренко. От него у нее двое сыновей. Матвею тринадцать лет, а Корнею одиннадцать. Наконец, от брака с актером Гелой Месхи Екатерина Климова родила дочь Беллу. Девочке сейчас четыре года. С актером в прошлом году она рассталась. Не так давно актриса отмечала, что ее сердце свободно.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь ПетренкоИлья ХорошиловТатьяна Лютаева
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«Куда ты летишь, время?»: Климова поделилась фото с четырьмя своими детьми от трех мужей
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