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Рэпер T-Killah загремел в больницу на Бали

Музыканта на отдыхе укусило опасное насекомое.

Рэпер T-Killah загремел в больницу на Бали
Рэпер T-killah. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

30-летний рэпер T-killah оказался в больнице во время отдыха на Бали. Музыканта укусило ядовитое насекомое. Сам Александр Тарасов (настоящее имя исполнителя) рассказал, что у него произошла не вполне обычная встреча с местным огненным муравьем. Насекомое сумело незаметно пробраться практически к самому сердцу артиста, а затем оставило на груди внушительного размера ожог.

Пострадавшего спешно доставили в местную больницу, где провели обработку раны и продезинфицировали от опасного вещества. За услуги врачей Тарасов отдал 200 долларов. Сам рэпер не расстроен, ведь главное, что с его здоровьем все в порядке.

«Жить буду! Продолжаем, гуляем, летаем. Муравьи способны кусать так, что потом все тело «разнесется», — пояснил он.

T-killah рассказал, что сейчас ему запрещено плавать и перенапрягаться, а также заниматься спортом. Однако Тарасов не уверен, что сможет вытерпеть карантин спокойно, ведь он очень любит экстрим.

Teleprogramma.pro предупреждает своих читателей: будьте внимательны на отдыхе в жарких странах! В критической ситуации следует немедленно обратиться ко врачам.

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T-KillahT-killah новостиАлександр ТарасовБали
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Рэпер T-Killah загремел в больницу на Бали
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