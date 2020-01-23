Рэпер T-Killah загремел в больницу на Бали

30-летний рэпер T-killah оказался в больнице во время отдыха на Бали. Музыканта укусило ядовитое насекомое. Сам Александр Тарасов (настоящее имя исполнителя) рассказал, что у него произошла не вполне обычная встреча с местным огненным муравьем. Насекомое сумело незаметно пробраться практически к самому сердцу артиста, а затем оставило на груди внушительного размера ожог.

Пострадавшего спешно доставили в местную больницу, где провели обработку раны и продезинфицировали от опасного вещества. За услуги врачей Тарасов отдал 200 долларов. Сам рэпер не расстроен, ведь главное, что с его здоровьем все в порядке.

«Жить буду! Продолжаем, гуляем, летаем. Муравьи способны кусать так, что потом все тело «разнесется», — пояснил он.

T-killah рассказал, что сейчас ему запрещено плавать и перенапрягаться, а также заниматься спортом. Однако Тарасов не уверен, что сможет вытерпеть карантин спокойно, ведь он очень любит экстрим.

Teleprogramma.pro предупреждает своих читателей: будьте внимательны на отдыхе в жарких странах! В критической ситуации следует немедленно обратиться ко врачам.