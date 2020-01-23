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Стилист Лисовец показал свою шикарную квартиру в центре Москвы

Кроме кота, в его жилище никто обнаружен не был.

Стилист Лисовец показал свою шикарную квартиру в центре Москвы
Влад Лисовец. Кадр из YouTube-канала AD

Влад Лисовец продемонстрировал AD свою двухуровневую квартиру на Сретенке, в которой проживает уже 13 лет. Он считает, что у его апартаментов нет какого-то определенного стиля. Стилист просто создавал жилье, в котором ему комфортно. Стены квартиры — серые. Однако мебель, подушки, картины и другие детали интерьера представляют собой настоящую феерию красок.

Лисовец. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM

На первом этаже у Лисовца большая комната, зонированная с помощью мебели. Кухня — просто уголок с квадратным столом, на котором стилист самостоятельно готовит себе завтраки.

Лисовец. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM

В зале он встречает друзей, устраивает вечеринки, смотрит фильмы через видеопроектор. Пару картин для своего жилья он написал сам. Например, вот эта называется «Бегущий человек». Желтое пятно на работе — голова мужчины, которому неспокойно в большом городе.

Картина. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM

На втором этаже у Влада расположены две спальни. Одна — его собственная, куда он нечасто водит гостей (его слова).

Влад Лисовец. Кадр из YouTube-канала AD. Фото
Влад Лисовец. Кадр из YouTube-канала AD

И спальня для гостей, гораздо более скромная.

Квартира Лисовца. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM

Очень красивая ванная с окном. «Уверен, что многие мечтают о ванной с окном. Я люблю проводить здесь время», — сказал Влад.

Влад Лисовец. Кадр из YouTube-канала AD. Фото
Влад Лисовец. Кадр из YouTube-канала AD.

Изюминка квартиры — терраса на крыше, с которой открывается потрясающий вид на город.

YouTube-канал AD. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM

А это кот Лисовца Бандит, кроме него, живых существ в квартире обнаружено не было.

Бандин. Фото
YouTube-канал AD. Стоп-кадр https://youtu.be/EdWTUBbsbaM
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Тэги:

Влад ЛисовецВладислав Лисовецобустройство квартирыстилистшикарная квартира
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Стилист Лисовец показал свою шикарную квартиру в центре Москвы
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