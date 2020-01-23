Стилист Лисовец показал свою шикарную квартиру в центре Москвы

Кроме кота, в его жилище никто обнаружен не был.

Влад Лисовец продемонстрировал AD свою двухуровневую квартиру на Сретенке, в которой проживает уже 13 лет. Он считает, что у его апартаментов нет какого-то определенного стиля. Стилист просто создавал жилье, в котором ему комфортно. Стены квартиры — серые. Однако мебель, подушки, картины и другие детали интерьера представляют собой настоящую феерию красок.

На первом этаже у Лисовца большая комната, зонированная с помощью мебели. Кухня — просто уголок с квадратным столом, на котором стилист самостоятельно готовит себе завтраки.

В зале он встречает друзей, устраивает вечеринки, смотрит фильмы через видеопроектор. Пару картин для своего жилья он написал сам. Например, вот эта называется «Бегущий человек». Желтое пятно на работе — голова мужчины, которому неспокойно в большом городе.

На втором этаже у Влада расположены две спальни. Одна — его собственная, куда он нечасто водит гостей (его слова).

И спальня для гостей, гораздо более скромная.

Очень красивая ванная с окном. «Уверен, что многие мечтают о ванной с окном. Я люблю проводить здесь время», — сказал Влад.

Изюминка квартиры — терраса на крыше, с которой открывается потрясающий вид на город.

А это кот Лисовца Бандит, кроме него, живых существ в квартире обнаружено не было.