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«Ты забыл помыть ручки!»: внучка отчитала «грязнулю» Игоря Крутого

Четырехлетняя Деми-Роуз «воспитывает» деда.

«Ты забыл помыть ручки!»: внучка отчитала «грязнулю» Игоря Крутого
Крутой опубликовал семейное видео/http://globallookpress.com/

Композитор Игорь Крутой в Instagram поделился забавным видео, главными действующими лицами которого стали внучка музыканта Деми-Роуз и его дочь Александра. В начале записи можно увидеть композитора, который рассказывает, что у него, как он выразился, тяжелая семья. Никто не хочет просыпаться.

Далее четырехлетняя Деми-Роуз строго говорит деду за завтраком: «Ты забыл помыть ручки!».

На это музыкант заявляет, что девочке не стоит позорить деда на весь Интернет. «Ну, что ты меня сейчас позоришь. Ну что ты из меня грязнулю делаешь на весь Инстаграм», — говорит композитор.

В конце ролика Игорь Крутой обнимается со своей дочерью от второго брака Александрой.

«Как хорошо, что я тебя родил», — говорит он наследнице.

«Вожусь со своими девчонками… В семье обнаружился Мойдодыр-Деми, которую приучали все время мыть руки, а теперь пошла ответка, и она требует это от всех, подошедших к ней… Что-то хорошее я сделал в прошлой жизни, если в этой Господь послал мне такую доченьку, как Сашенька», — подписал он видеозапись.

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Тэги:

Александра КрутаяДеми-Роуз БерковичИгорь Крутой
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«Ты забыл помыть ручки!»: внучка отчитала «грязнулю» Игоря Крутого
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