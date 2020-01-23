Ольга Любимова в платье выше колен проводила Мединского из кабинета министра

Владимир Ростиславович сказал, что будет вспоминать свою работу с любовью.

В Сети появились неофициальные кадры проводов Владимира Мединского, распространил их Telegram-канал «НеБожена». Уже по этому видео понятно, что новый министр культуры свободен от стереотипов и догм.

больше по теме Ольга Любимова живет на съемной квартире и не роскошествует Журналисты узнали, как устроен быт нового министра культуры.

На проводы отставного министра Ольга Любимова пришла в черном платье выше колен. Хотя деловой дресс-код, конечно же, обязует чиновников и бизнес-леди примерять юбки исключительно по колено. Не короче.