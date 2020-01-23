Ольга Любимова в платье выше колен проводила Мединского из кабинета министра

В Сети появились неофициальные кадры проводов Владимира Мединского, распространил их Telegram-канал «НеБожена». Уже по этому видео понятно, что новый министр культуры свободен от стереотипов и догм.
На проводы отставного министра Ольга Любимова пришла в черном платье выше колен. Хотя деловой дресс-код, конечно же, обязует чиновников и бизнес-леди примерять юбки исключительно по колено. Не короче.
«Каждый раз, когда я буду проходить мимо новых помещений Третьяковки, новой Российской национальной библиотеки, нового политеха… Что я тут записал, уже забываю? (Чиновник посмотрел в бумаги, — прим. автора). Новой филармонии, нового музея, нового института культуры, много чего еще нового… я буду с любовью вспоминать проведенное здесь время», — сказал на прощание Мединский.