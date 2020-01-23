«Защищать надо разумно»: Поклонская вступилась за «оскорбившего верующих» Долгополова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за стендап-комика Александра Долгополова после не вполне удачной шутки про Иисуса. Фигура блогера стала активно обсуждаться в прессе после августовского выступления в Петербурге – тогда юноша имел неосторожность подобрать новое имя для Иисуса. Проигнорировать выпад не смог житель Орехово-Зуево и потребовал серьезного разбирательства.

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В личном Telegram-канале Поклонская поспешила акцентировать внимание – она не поддерживает тех, кто оскорбляет чувства верующих, однако не может встать на сторону и тех, кто по любому упоминанию святых бежит жаловаться в силовые органы.

Поклонская сравнила таких индивидов с инквизиторами и назвала избыточную чувствительность причиной, почему окружающие иногда ополчаются на православных.