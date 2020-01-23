«Защищать надо разумно»: Поклонская вступилась за «оскорбившего верующих» Долгополова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за стендап-комика Александра Долгополова после не вполне удачной шутки про Иисуса. Фигура блогера стала активно обсуждаться в прессе после августовского выступления в Петербурге – тогда юноша имел неосторожность подобрать новое имя для Иисуса. Проигнорировать выпад не смог житель Орехово-Зуево и потребовал серьезного разбирательства.
В личном Telegram-канале Поклонская поспешила акцентировать внимание – она не поддерживает тех, кто оскорбляет чувства верующих, однако не может встать на сторону и тех, кто по любому упоминанию святых бежит жаловаться в силовые органы.
Поклонская сравнила таких индивидов с инквизиторами и назвала избыточную чувствительность причиной, почему окружающие иногда ополчаются на православных.
«Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей «инквизиторами». Давайте не будем наступать на старые грабли и сами себе вставлять палки в колеса. Поэтому защищать свою веру должен каждый человек, но делать это разумно», — пояснила она.