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«Защищать надо разумно»: Поклонская вступилась за «оскорбившего верующих» Долгополова

Из-за проверки комик вынужден был спешно покинуть Россию.

«Защищать надо разумно»: Поклонская вступилась за «оскорбившего верующих» Долгополова
Депутат Госдумы Наталья Поклонская. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заступилась за стендап-комика Александра Долгополова после не вполне удачной шутки про Иисуса. Фигура блогера стала активно обсуждаться в прессе после августовского выступления в Петербурге – тогда юноша имел неосторожность подобрать новое имя для Иисуса. Проигнорировать выпад не смог житель Орехово-Зуево и потребовал серьезного разбирательства.

В личном Telegram-канале Поклонская поспешила акцентировать внимание – она не поддерживает тех, кто оскорбляет чувства верующих, однако не может встать на сторону и тех, кто по любому упоминанию святых бежит жаловаться в силовые органы.

Поклонская сравнила таких индивидов с инквизиторами и назвала избыточную чувствительность причиной, почему окружающие иногда ополчаются на православных.

«Я не понимаю, зачем они это делают. Мне тоже неприятно наблюдать за их выходками по телевизору или на сцене. Но я также не понимаю, зачем на их фоне выставлять верующих людей «инквизиторами». Давайте не будем наступать на старые грабли и сами себе вставлять палки в колеса. Поэтому защищать свою веру должен каждый человек, но делать это разумно», — пояснила она.

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Александр ДолгополовДолгополов скандалНаталья Поклонскаястендап
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«Защищать надо разумно»: Поклонская вступилась за «оскорбившего верующих» Долгополова
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