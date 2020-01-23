НОВОСТИ

«Это не побег от прошлого»: Пригожин оправдал Любимову, удалившую посты из ЖЖ

Как сказал супруг Валерии, если бы он получил столь высокую должность, то тоже «почистил соцсети».

«Это не побег от прошлого»: Пригожин оправдал Любимову, удалившую посты из ЖЖ
Пригожин встал на защиту Любимовой/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин защитил нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая удалила посты из блога в «Живом журнале». Также с ее странички пропал пост о том, что она некультурный человек.

Как считает супруг певицы Валерии, поступок Любимовой вполне объясним. Сейчас она на такой должности, где далеко не все позволительно.

«Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого», — заявил Иосиф Пригожин.

Как сказал продюсер, если бы ему сейчас предложили подобную должность, то он бы также почистил свои соцсети. Просто сейчас он может позволить говорить и писать в социальных сетях больше, чем люди, которые занимают важные государственные посты.

Супруг Валерии сказал, что Любимова — вовсе не случайный человек. Ее долго проверяли, прежде чем назначить на пост министра культуры. Он вспомнил, что в 2003 году устраивался в Кремлевский дворец заместителем генерального директора. Его тогда проверяли на протяжении трех месяцев, сообщает портал Ura.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияИосиф ПригожинОльга Любимова
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это не побег от прошлого»: Пригожин оправдал Любимову, удалившую посты из ЖЖ
Интересно?
Поделись с друзьями: