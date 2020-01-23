«Это не побег от прошлого»: Пригожин оправдал Любимову, удалившую посты из ЖЖ

Как сказал супруг Валерии, если бы он получил столь высокую должность, то тоже «почистил соцсети».

Продюсер Иосиф Пригожин защитил нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая удалила посты из блога в «Живом журнале». Также с ее странички пропал пост о том, что она некультурный человек.

Как считает супруг певицы Валерии, поступок Любимовой вполне объясним. Сейчас она на такой должности, где далеко не все позволительно.

«Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого», — заявил Иосиф Пригожин.

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Как сказал продюсер, если бы ему сейчас предложили подобную должность, то он бы также почистил свои соцсети. Просто сейчас он может позволить говорить и писать в социальных сетях больше, чем люди, которые занимают важные государственные посты.

Супруг Валерии сказал, что Любимова — вовсе не случайный человек. Ее долго проверяли, прежде чем назначить на пост министра культуры. Он вспомнил, что в 2003 году устраивался в Кремлевский дворец заместителем генерального директора. Его тогда проверяли на протяжении трех месяцев, сообщает портал Ura.ru.