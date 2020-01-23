«Это не побег от прошлого»: Пригожин оправдал Любимову, удалившую посты из ЖЖ

Продюсер Иосиф Пригожин защитил нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая удалила посты из блога в «Живом журнале». Также с ее странички пропал пост о том, что она некультурный человек.
Как считает супруг певицы Валерии, поступок Любимовой вполне объясним. Сейчас она на такой должности, где далеко не все позволительно.
«Поступок Ольги Любимовой я расцениваю как свидетельство о понимании новой роли, которая не позволяет оставлять то, что было до. Но это не побег от прошлого», — заявил Иосиф Пригожин.
Как сказал продюсер, если бы ему сейчас предложили подобную должность, то он бы также почистил свои соцсети. Просто сейчас он может позволить говорить и писать в социальных сетях больше, чем люди, которые занимают важные государственные посты.
Супруг Валерии сказал, что Любимова — вовсе не случайный человек. Ее долго проверяли, прежде чем назначить на пост министра культуры. Он вспомнил, что в 2003 году устраивался в Кремлевский дворец заместителем генерального директора. Его тогда проверяли на протяжении трех месяцев, сообщает портал Ura.ru.