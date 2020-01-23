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Хитрый трюк: стало известно, как Бузова обошла Нурмагомедова по числу подписчиков в Instagram

Певица попросту закрыла страничку для тех, кто на нее не подписан.

Хитрый трюк: стало известно, как Бузова обошла Нурмагомедова по числу подписчиков в Instagram
Бузова опередила Нурмагомедова по числу подписчиков/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова, количество подписчиков которой в Instagram перевалило за 19 миллионов, воспользовалась хитрым трюком, чтобы получить новых пользователей.

Она попросту закрыла страничку для тех, кто на нее не подписан. Буквально за месяц с 21 декабря 2019 года по 21 января 2020 года количество подписчиков увеличилось почти на два миллиона — с 17 миллионов 235 тысяч до 19 миллионов 111 тысяч. Сейчас она почти на миллион фолловеров опережает бойца Хабиба Нурмагомедова, которому до этого проигрывала по количеству подписчиков.

Интересно, что в недалеком будущем Хабиб Нурмагомедов может, выражаясь спортивными терминами, взять реванш у Бузовой. Известно, что на 18 апреля намечен его бой с Тони Фергюсоном. Это, скорее всего, принесет несколько дополнительных миллионов из числа подписчиков.

Отметим, что аудитория тех, кто подписан на Бузову и Нурмагомедова, разительно отличается. У бойца как минимум половина подписчиков — иностранцы. На Бузову же подписаны в основном россияне.

Ранее и Бузову, и Нурмагомедова спрашивали, что они думают о своем противостоянии в соцсетях. Боец сказал, что даже не знает о соперничестве с исполнительницей. С ней соревноваться он не хочет, но для него всегда приятно быть первым, в том числе и в соцсетях. Бузова говорила, что за количеством подписчиков в Instagram не следит и соперничество с бойцом ей неинтересно, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Хитрый трюк: стало известно, как Бузова обошла Нурмагомедова по числу подписчиков в Instagram
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