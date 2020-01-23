«Ситуация не совсем однозначная»: адвокат Долгополова подтвердил исчезновение комика из страны

Леонид Соловьев отказался говорить, в какой стране теперь будет находиться стендапер.

Адвокат Александра Долгополова Леонид Соловьев официально подтвердил исчезновение своего подопечного из страны. Напомним, комик принял такое решение после того, как один из верующих посчитал шутки молодого человека про Иисуса оскорбительными. На то, чтобы организовать отъезд, Долгополову потребовался всего один день.

В разговоре с Радио «Комсомольская правда» Леонид Соловьев подтвердил исчезновение Долгополова из страны. Юрист заявил, что Александра пока ни в чем не обвиняют, а значит, препятствий для выезда не было. Что же касается мотивов, то юноша предпочел дождаться итогов проверки в более спокойном месте. О какой стране идет речь, Соловьев предпочел не говорить.