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«Ситуация не совсем однозначная»: адвокат Долгополова подтвердил исчезновение комика из страны

Леонид Соловьев отказался говорить, в какой стране теперь будет находиться стендапер.

«Ситуация не совсем однозначная»: адвокат Долгополова подтвердил исчезновение комика из страны
Александр Долгополов. Фото: Инстаграм

Адвокат Александра Долгополова Леонид Соловьев официально подтвердил исчезновение своего подопечного из страны. Напомним, комик принял такое решение после того, как один из верующих посчитал шутки молодого человека про Иисуса оскорбительными. На то, чтобы организовать отъезд, Долгополову потребовался всего один день.

В разговоре с Радио «Комсомольская правда» Леонид Соловьев подтвердил исчезновение Долгополова из страны. Юрист заявил, что Александра пока ни в чем не обвиняют, а значит, препятствий для выезда не было. Что же касается мотивов, то юноша предпочел дождаться итогов проверки в более спокойном месте. О какой стране идет речь, Соловьев предпочел не говорить.

«Ситуация не совсем однозначная, скажем так. Мы попытались, как законопослушные граждане, связаться с сотрудниками полиции, но они нас проигнорировали, при этом какие-то странные действия проводят, дают комментарии журналистам. Для нас это очень странно, поэтому пока до выяснения он уехал, но в любом случае готов сотрудничать», — отметил защитник.

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«Ситуация не совсем однозначная»: адвокат Долгополова подтвердил исчезновение комика из страны
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