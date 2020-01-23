«Такого еще не слышал»: Винокур не поверил в скандал с участием комика Долгополова

Народный артист Владимир Винокур не поверил в то, что Александр Долгополов мог улететь из России из-за разгорающегося вокруг его персоны скандала.
На днях известный стендап-комик подвергся критике со стороны верующих людей после шутки о том, что Иисус должен был носить другое имя. В отношении молодого человека началась проверка, после чего сам Александр поспешил покинуть территорию России.
Пародист Владимир Винокур в разговоре с порталом Teleprogramma.pro откровенно признался – он впервые сталкивается с ситуацией, когда силовые ведомства проявляют к человеку повышенное внимание из-за шутки. Артист подчеркнул – скорее всего, сама история – выдумана, а Долгополов улетел совсем по другим причинам.
«Вы знаете, юмор оскорбить не дано, но есть запретные темы – человеческие заболевания и религия. Верующих оскорблять нельзя! У нас страна многих конфессий, никто не давал права высказываться на эту тему неосторожно. Однако я впервые слышу, чтобы за юмористическое выступление преследовали. Это фейк какой-то», – сказал он.