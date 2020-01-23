«Для них я не существую»: отец Меган Маркл рассказал о непростых отношениях с дочерью

Томас утверждает, что она не заботится о нем, хотя он уже в возрасте.

В Великобритании показали документальный фильм «Томас Маркл: моя история» с участием отца Меган Маркл Томаса Маркла. В нем 75-летний мужчина посетовал, что их отношения с дочерью сильно изменились не в лучшую сторону после ее замужества на принце Гарри.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри пригрозили прессе судом Они требуют уважения своей частной жизни.

Томас не смог попасть на свадьбу Меган из-за некорректного поведения королевской семьи. По крайней мере, он так считает. Мужчина договорился с репортерами, что они будут фотографировать каждый его шаг подготовки к бракосочетанию дочери, вплоть до пути к алтарю. Но, когда королевская семья узнала об этом, их негодованию не было предела. Они сочли этот поступок неуважительным по отношению к их частной жизни.

Томасу позвонил Гарри и жестко поговорил с ним по телефону, в результате чего у пожилого мужчины случился сердечный приступ. В итоге за трансляцией свадьбы, где к алтарю его любимую Меган ведет принц Чарльз, он смотрел из больничной палаты. В этот момент папа герцогини плакал.

Томаса обижает, что дочь и зять отстранились от него. Мужчина уверен, что заслуживает их внимания, и они обязаны заботиться о нем, ведь человек он уже немолодой.