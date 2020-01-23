НОВОСТИ

«Для них я не существую»: отец Меган Маркл рассказал о непростых отношениях с дочерью

Томас утверждает, что она не заботится о нем, хотя он уже в возрасте.

«Для них я не существую»: отец Меган Маркл рассказал о непростых отношениях с дочерью
Меган Маркл. Фото Global look press.

В Великобритании показали документальный фильм «Томас Маркл: моя история» с участием отца Меган Маркл Томаса Маркла. В нем 75-летний мужчина посетовал, что их отношения с дочерью сильно изменились не в лучшую сторону после ее замужества на принце Гарри.

Томас не смог попасть на свадьбу Меган из-за некорректного поведения королевской семьи. По крайней мере, он так считает. Мужчина договорился с репортерами, что они будут фотографировать каждый его шаг подготовки к бракосочетанию дочери, вплоть до пути к алтарю. Но, когда королевская семья узнала об этом, их негодованию не было предела. Они сочли этот поступок неуважительным по отношению к их частной жизни.

Томасу позвонил Гарри и жестко поговорил с ним по телефону, в результате чего у пожилого мужчины случился сердечный приступ. В итоге за трансляцией свадьбы, где к алтарю его любимую Меган ведет принц Чарльз, он смотрел из больничной палаты. В этот момент папа герцогини плакал.

Томаса обижает, что дочь и зять отстранились от него. Мужчина уверен, что заслуживает их внимания, и они обязаны заботиться о нем, ведь человек он уже немолодой.

«Для них я не существую. Гарри почему-то этого не понимает, но он тоже является частью моей семьи, а я — частью его. Ему уже не 12 лет, и он не имеет права игнорировать это. Я считаю, что настало время для нашего разговора», — рассказал в фильме Томас.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Маркл новостиМеган МарклМеган Маркл последние новостиПринц Гаррипринц Чарльз
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Для них я не существую»: отец Меган Маркл рассказал о непростых отношениях с дочерью
Интересно?
Поделись с друзьями: