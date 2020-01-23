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Певица Lizzo появилась на обложке журнала Rolling Stone

Артистка в образе богини поразила многих своих фанатов.

Певица Lizzo появилась на обложке журнала Rolling Stone
Lizzo. Фото: globallookpress

Пышнотелая красотка и всемирно известная певица Lizzo снялась в откровенной фотосессии для журнала Rolling Stone. Интригующую фотографию с обложкой модного глянца звезда выложила в своем личном Instagram.

На фото девушка в образе богини, сияющая и прекрасная, возвышается над своими поклонниками мужского пола, которые обнажены и прикрыты лишь листьями пальмы и, как ни странно, носками. Новую работу певицы позитивно оценили многие ее поклонники.

Но если для обложки была выбрана вполне скромная фотография, то в самом журнале есть варианты и куда смелее, например, на одном из фото Lizzo полностью обнажена и готовится играть на флейте, а ее голову украшает корона из вееров.

Напомним, 26 января в Лос-Анджелесе состоится 62-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми», где Lizzo выступает фавориткой по количеству номинаций и, если все сложится удачно, она получит целых восемь наград.

Прямую трансляцию «Грэмми-2020» смотрите в ночь с 26 на 27 января в 04.00 на Первом канале.  Телевизионную версию музыкальной премии покажут 31 января в 00:25 тоже на Первом.

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Тэги:

"Грэмми"LizzoRolling StoneПевица
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Певица Lizzo появилась на обложке журнала Rolling Stone
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