Певица Lizzo появилась на обложке журнала Rolling Stone

Пышнотелая красотка и всемирно известная певица Lizzo снялась в откровенной фотосессии для журнала Rolling Stone. Интригующую фотографию с обложкой модного глянца звезда выложила в своем личном Instagram.

На фото девушка в образе богини, сияющая и прекрасная, возвышается над своими поклонниками мужского пола, которые обнажены и прикрыты лишь листьями пальмы и, как ни странно, носками. Новую работу певицы позитивно оценили многие ее поклонники.

Но если для обложки была выбрана вполне скромная фотография, то в самом журнале есть варианты и куда смелее, например, на одном из фото Lizzo полностью обнажена и готовится играть на флейте, а ее голову украшает корона из вееров.

Напомним, 26 января в Лос-Анджелесе состоится 62-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии «Грэмми», где Lizzo выступает фавориткой по количеству номинаций и, если все сложится удачно, она получит целых восемь наград.

Прямую трансляцию «Грэмми-2020» смотрите в ночь с 26 на 27 января в 04.00 на Первом канале. Телевизионную версию музыкальной премии покажут 31 января в 00:25 тоже на Первом.