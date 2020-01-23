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Елена Валюшкина поделилась снимком сына и дочери от Александра Яцко

Сыну звезд Василию исполнилось 23 года.

Елена Валюшкина поделилась снимком сына и дочери от Александра Яцко
Валюшкина показала подросших детей/http://globallookpress.com/

Актриса Елена Валюшкина в Instagram поделилась редким кадром со своими детьми, рожденными от актера Александра Яцко. Со вторым мужем она рассталась около пяти лет назад.

«Да, да, да! У нас еще и сынок имеется! Василек! Подарочки мои долгожданные! 23! Расти большой! Мы рядом», – заявила актриса, поздравив таким образом сына с 23-летием.

Отметим, что дочь Валюшкиной Мария на шесть лет младше брата. Девушке сейчас 17 лет. Елена Валюшкина в течение двадцати лет была замужем за Александром Яцко. Они вместе работали в театре Моссовета, где много лет назад у них и начинался роман.

Сейчас известно, что у Александра Яцко молодая возлюбленная. Недавно он рассказывал, что в самое ближайшее время состоится свадьба. Что касается Елены Валюшкиной, то ее сердце, как она на днях говорила, свободно.

Актриса заявила, что сейчас отдыхает от отношений с мужчинами. В то же время ставить крест она на себе не собирается. Сейчас звезда много времени посвящает путешествиям. К примеру, в прошлом году она была в Америке. Переезд из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско получился экстремальным: актриса угодила под камнепад.

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Елена Валюшкина поделилась снимком сына и дочери от Александра Яцко
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