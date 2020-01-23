«Не ханжа, но допустить не могу»: Воробей не поддержала Долгополова после шуток об Иисусе

Артистка эстрады заявила, что юмор подобного формата может безнаказанно «проходить» только на необразованную аудиторию.

Пародистка Елена Воробей не поддержала комика Александра Долгополова после разгоревшегося вокруг него скандала из-за шуток об Иисусе.

Ранее сам стендапер рассказал, что в отношении него начали расследование правоохранительные органы после выступления в петербургском баре HopHead Tap Room в апреле 2019 года. Там юноша имел неосторожность пошутить про Иисуса Христа, которого, по его логике, должны были назвать Богданом. Свое выступление Долгополов обильно сопровождал матом.

Сразу после того, как в отношении него началось расследование, комик уехал из России. В свою очередь, коллега Долгополова по юмору Елена Воробей в разговоре с порталом Teleprogramma.pro заявила – она не может ни осудить, ни поддержать Александра, потому что тот поступил неоднозначно.

«Я не ханжа. Сама, например, без мата не могу. Но также нужно понимать, что когда ты общаешься со зрителем, допускать такое нельзя, потому что ты оцениваешь уровень подготовки аудитории. Александр, скорее всего, прекрасно понимает, на какую аудиторию работает. Однако, не нужно забывать участь знаменитого режиссера Карло Пазолини, который закончил свою жизнь не вполне благополучно», — высказалась она.

Воробей напомнила аудитории, что любая вещь должна быть в меру. Это правило касается и религиозных аспектов.