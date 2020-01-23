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Не подруги: вторая жена Пашкова рассказала об отношениях с его первой супругой и детьми

Карина Романюк смогла найти подход к ребятам и подружиться с ними.

Не подруги: вторая жена Пашкова рассказала об отношениях с его первой супругой и детьми
Вторая жена Пашкова общается с его детьми от первого брака/https://www.instagram.com/artistpashkov/

Вторая жена актера Александра Пашкова, который стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», заявила, что прекрасно общается с двумя из трех его детей от первого брака. Она не знакома только с его старшей дочерью Алиной, которая всего на шесть лет ее моложе. Сама актриса Карина Романюк на 13 лет младше Пашкова. Ей всего 27 лет, а супругу сорок.

«Конечно, первой жене Саши было неприятно, что у него роман с актрисой. Мы первое время с Анжеликой, первой супругой, не контактировали. Да и сейчас мы не подруги, но здороваемся при встрече», — сказала Карина Романюк.

Как добавил сам Александр Пашков, первая жена попросила его не показывать своих чувств в театре, где они все вместе работают. Поэтому на работе они относились друг к другу нейтрально.

«Мы поженились, когда узнали, что ждем дочку. Скажу, что с Ксюшей и Федей, сыном и дочерью Саши от первого брака, мы общаемся. Однажды даже без Саши ездила с ними в Египет. Отдыхали там десять дней. У нас прекрасные отношения. Надеюсь, что познакомлюсь и с его старшей дочерью», — сказала Карина Романюк.

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Тэги:

Александр ПашковКарина РоманюкПрограмма "Судьба человека"
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Не подруги: вторая жена Пашкова рассказала об отношениях с его первой супругой и детьми
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