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«Не выдержали нервы»: Александр Пашков объяснил, почему бросил первую жену с тремя детьми

По словам актера, в какой-то момент они с супругой поняли, что необходимо расстаться.

«Не выдержали нервы»: Александр Пашков объяснил, почему бросил первую жену с тремя детьми
Пашков развелся с первой женой/https://www.instagram.com/artistpashkov/

Актер Александр Пашков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем первом неудачном браке. Он был женат на девушке по имени Анжелика, с которой вместе учился в вузе. Она родила ему троих детей.

«Она училась на курс старше меня. Это было первое большое чувство в моей жизни. Мы пришли как-то с ней в общежитие. Я все хотел сесть к ней поближе. Наши отношения сразу стали развиваться. Свадьбу сыграли, когда мне было 19 лет», — сказал актер.

По его признанию, денег на содержание семьи у него не было.

«По работе было очень грустно. Я бомбил, ездил и таксовал. На заработанные деньги покупал памперсы. Потом я уехал в Москву. У меня просто не выдержали нервы. Дочка с женой остались в Екатеринбурге. Алинка ходила тогда в садик. Я приехал в Москву ни с чем. Работал в столице курьером. Заработал как-то 27 долларов. Мозоли очень кровоточили из-за постоянной ходьбы», — заявил Александр Пашков.

Вскоре актер отправился на «Мосфильм» и попросился в массовку. Потом ему дали маленький эпизодик в кино. Так постепенно пришла известность, а вот в личной жизни наступил крах.

«У каждого своя правда при расставании. Истины тут не добиться. Мы развелись в 2013 году. Мы приняли решение пожить отдельно. Потом поняли, что надо разводиться. Мы общаемся сейчас нормально с первой женой. Дети вместе. Близкий человек в какой-то момент не стал близким», — сказал актер.

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Тэги:

Александр ПашковАнжелика ПашковаПрограмма "Судьба человека"
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«Не выдержали нервы»: Александр Пашков объяснил, почему бросил первую жену с тремя детьми
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