Стендап-комик Александр Долгополов на всякий случай сбежал из России

Накануне в питерский стендап-клуб HopHead пришел запрос на артиста Александра Долгополова. Правоохранители интересовались, действительно ли стендап-комик выступал в заведении, когда и в какое время.

Изначально Александр и его адвокат решили, что кого-то задели определенные политические высказывания артиста. Но оказалось, что на него написали заявление, обвинив в оскорблении чувств верующих.

Артист уверен, что никого не оскорблял, но на всякий случай решил покинуть территорию страны, сообщил телеканалу «360» адвокат Долгополова Леонид Соловьев. Комику легко удалось пройти границу, о том, куда он перебрался пока не сообщается.

Комик планирует вернуться на Родину, но только в случае уверенности, что его не будут уголовно преследовать. Ранее Александр заявлял, что считает закон об оскорблении чувств верующих абсурдным, поскольку в обратном случае оскорбляются чувства атеистов, ровно таких же граждан страны.