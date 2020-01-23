Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе

Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала организацию чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в австрийском Граце.
Особенно досталось Дворцу спорта, где соревнуются фигуристы. Тарасова назвала его сараем. Она отметила, что в спортивном сооружении отсутствует нормальная циркуляция воздуха. Это, как она считает, говорит о невнимательности организаторов к спортсменам, которые приехали из разных уголков Европы.
При этом она выразила свое возмущение, что организаторы запретили фигуристкам прыгать четверные прыжки. Это явное свидетельство их непрофессионализма.
«Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им не важен результат и не важно развитие фигурного катания — они его, наверное, уже не увидят», — заявила Татьяна Тарасова, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, что чуть больше месяца назад олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. По этому поводу раздались комментарии звезд этого вида спорта. В том числе и Татьяны Тарасовой.
Общий смысл слов свелся к тому, что Евгения Медведева не побоялась проигрышей и продолжает выступать. Эти слова задели наставницу спортсменки Этери Тутберидзе, которая нелестно отозвалась о Тарасовой и попросила ее не лезть не в свое дело.