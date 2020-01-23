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Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе

Тренер отметила, что в Австрии на чемпионате Европы организаторы боятся хороших результатов, показанных фигуристками наставницы.

Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе
Тарасова вспомнила о Тутберидзе/http://globallookpress.com/

Тренер Татьяна Тарасова раскритиковала организацию чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в австрийском Граце.

Особенно досталось Дворцу спорта, где соревнуются фигуристы. Тарасова назвала его сараем. Она отметила, что в спортивном сооружении отсутствует нормальная циркуляция воздуха. Это, как она считает, говорит о невнимательности организаторов к спортсменам, которые приехали из разных уголков Европы.

При этом она выразила свое возмущение, что организаторы запретили фигуристкам прыгать четверные прыжки. Это явное свидетельство их непрофессионализма.

«Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им не важен результат и не важно развитие фигурного катания — они его, наверное, уже не увидят», — заявила Татьяна Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, что чуть больше месяца назад олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. По этому поводу раздались комментарии звезд этого вида спорта. В том числе и Татьяны Тарасовой.

Общий смысл слов свелся к тому, что Евгения Медведева не побоялась проигрышей и продолжает выступать. Эти слова задели наставницу спортсменки Этери Тутберидзе, которая нелестно отозвалась о Тарасовой и попросила ее не лезть не в свое дело.

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Тэги:

Алина ЗагитоваГрацТатьяна ТарасоваЭтери Тутберидзе
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Татьяна Тарасова впервые после скандала заговорила об Этери Тутберидзе
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