Александр Цекало запретил своим детям говорить при супруге о бывшей жене

Продюсер Александр Цекало, который около года назад женился на молодой художнице Дарине Эрвин, не разрешает своим детям от предыдущего брака говорить о бывшей супруге Виктории Галушке, их маме. Причина достаточно банальна: расстаться друзьями продюсеру и сестре певицы Веры Брежневой не удалось.

Между тем именно Цекало содержит своих детей. Благодаря этому Галушка не стала чинить препятствий и порой отпускает наследников к отцу в Америку.

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В окружении пары рассказали, что Александра и Михаил — дети Цекало и Галушки — иногда приезжают в Лос-Анджелес в дом отца. Им удалось подружиться с его новой супругой Дариной Эрвин.

Любопытно, что продюсер очень горд, что его новая жена — независимая женщина. Денег на свое содержание и развлечения она у Александра Цекало не просит, зарабатывает на продаже картин. Кроме того, Дарина Эрвин следит за здоровьем 58-летнего супруга.

«Мы часто видим их на берегу, занимающихся серфингом. Сначала доской овладела девушка, потом присоединился ее мужчина», — рассказали посетители одной из спортшкол в Лос-Анджелесе, сообщает «СтарХит».