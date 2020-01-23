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Юрист призвал россиян массово подавать в суд на Водонаеву

Общественного деятеля Александра Трещева задели слова журналистки о «рожающем быдле».

Юрист призвал россиян массово подавать в суд на Водонаеву
Алена Водонаева. Фото: КП/Безбородова Кристина

Юрист и правозащитник Александр Трещев призвал россиян массово подавать в суд на Алену Водонаеву за слова о «рожающем быдле».

Напомним, несколько дней назад блогер и телеведущая имела неосторожность сказать, что материнский капитал на первого ребенка будет способствовать тому, что рожать детей начнут неблагополучные жители нашей страны, которым не хватает на бутылку спиртного. После этого Водонаева подверглась ожесточенной критике, которая не стихает до сих пор.

Так, Трещев заявил, что Водонаева проявила открытое неуважение к обществу, в котором живет, а значит, должна быть наказана за это. В интервью РИА «Новости» Александр подчеркнул, что любой россиянин, планирующий завести малыша в ближайшее время, имеет полное право судиться с Аленой из-за оскорбления чести и достоинства.

Высказывания звезды юрист охарактеризовал как «опасные» и «полукриминальные». Трещев настоятельно просил призвать Водонаеву к юридическому ответу.

«Она «хайпует» и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечен и наказан. Я прошу российскую правовую практику призвать Водонаеву к ответу по всей строгости закона», — резюмировал он.

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Юрист призвал россиян массово подавать в суд на Водонаеву
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