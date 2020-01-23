Бывшая любовница Абрамовича появилась на дне рождения Волочковой

Бывшая любовница олигарха Романа Абрамовича, Анна Субботина, появилась на дне рождения балерины Анастасии Волочковой. Напомним, что несколько дней назад танцовщице исполнилось 44 года.

Отметим, что с яркой брюнеткой у олигарха был роман еще до встречи с супругой Дарьей Жуковой, с которой, как известно, он несколько лет назад развелся. После расставания с Абрамовичем Субботина вышла замуж за бизнесмена и родила сына. Правда, насколько известно, сейчас она уже свободна.

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Как отметила Анна, не так давно она вышла на работу. При этом пошутила, что от таких новостей в шок даже пришел ее сын. Звезда сказала, что читать ее светскую хронику теперь можно на портале «Мой дом Москва».

Напомним, что несколько лет назад Субботина выпустила мемуары «Анины рассказы». В книге она в том числе рассказывала и о своей жизни с Абрамовичем. Причем олигарх у нее фигурировал под псевдонимом Романович. Как отмечала девушка, бизнесмен — очень закрытая личность. Он не любит рассказывать о себе, сообщает «Комсомольская правда».

Недавно Анна стала героиней шоу «Осторожно, Собчак», посвященного светской жизни столицы.