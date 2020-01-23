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Бывшая любовница Абрамовича появилась на дне рождения Волочковой

Анна Субботина на несколько лет выпадала из светской жизни.

Бывшая любовница Абрамовича появилась на дне рождения Волочковой
Любовница Абрамовича вышла на работу/http://globallookpress.com/

Бывшая любовница олигарха Романа Абрамовича, Анна Субботина, появилась на дне рождения балерины Анастасии Волочковой. Напомним, что несколько дней назад танцовщице исполнилось 44 года.

Анна Субботина. Фото
Анна Субботина. Фото: Иван Макеев/КП

Отметим, что с яркой брюнеткой у олигарха был роман еще до встречи с супругой Дарьей Жуковой, с которой, как известно, он несколько лет назад развелся. После расставания с Абрамовичем Субботина вышла замуж за бизнесмена и родила сына. Правда, насколько известно, сейчас она уже свободна.

Как отметила Анна, не так давно она вышла на работу. При этом пошутила, что от таких новостей в шок даже пришел ее сын. Звезда сказала, что читать ее светскую хронику теперь можно на портале «Мой дом Москва».

Напомним, что несколько лет назад Субботина выпустила мемуары «Анины рассказы». В книге она в том числе рассказывала и о своей жизни с Абрамовичем. Причем олигарх у нее фигурировал под псевдонимом Романович. Как отмечала девушка, бизнесмен — очень закрытая личность. Он не любит рассказывать о себе, сообщает «Комсомольская правда».

Недавно Анна стала героиней шоу «Осторожно, Собчак», посвященного светской жизни столицы.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаАнна СубботинаДарья ЖуковаРоман Абрамович
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Бывшая любовница Абрамовича появилась на дне рождения Волочковой
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