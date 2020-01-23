Ханна призналась, что мечтает стать многодетной матерью

Певица Ханна отметила, что мечтает стать многодетной матерью. Полтора года назад она родила дочку своему мужу — продюсеру Пашу. При этом звезда сказала, что на одном ребенке они с мужем останавливаться не намерены. В самых ближайших планах рождение еще как минимум двух детей.

Когда именно ждать пополнения в семействе, пока не известно. Но побыть наедине супругам удается нечасто, так как у Ханны и Пашу очень много работы.

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Как сказала Ханна, у ее мужа на все есть свое мнение. Причем часто она с ним согласна. Ведь Пашу — большой профессионал в своей отрасли. Как подчеркнула исполнительница, ей, как жене, порой не хочется уступать супругу, хотя она в душе и понимает, что не права.

Ханна отметила, что главным в их семье является ее супруг. На уступки и примирение во время ссор он всегда идет первым. Сейчас Ханна уже не обращает внимание на травлю в Сети.

Когда же они только начинали встречаться, то хейтеры часто критиковали исполнительницу. Они считали, что без помощи Пашу о ней бы никто и никогда не узнал. Звезда отметила, что в свое время пролила много слез в подушку, сообщает Peopletalk TV.