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«Я даже подходить не хочу!»: на «Давай поженимся!» жених испугался невесты-фрика

Девушка также пыталась обмануть редакторов шоу, скосив себе несколько лет.

«Я даже подходить не хочу!»: на «Давай поженимся!» жених испугался невесты-фрика
Кадр из «Давай поженимся». Жених Людвиг

Жених программы «Давай поженимся!», 52-летний дагестанец Людвиг, попросил организаторов шоу найти ему красивую невесту. Телевизионщики просьбу выполнили. Однако понятие красоты, как оказалось, у людей бывает очень разным…

Перед горячим кавказским парнем предстала Алекса с огромными губами, блогер и модель. Она честно призналась, что является жертвой пластической хирургии и делает операции по улучшению внешности уже пять лет. При этом девушка заявила, что ей 20 лет и она невинна. «В 15 лет начали?» — удивилась Гузеева. Та подтвердила.

Но через несколько минут выяснилось, что гостья программы обманула всех. «Я тут покопалась и выяснила. Сколько вы говорите вам? 20? 31 ей! Я как КГБ!» — рассекретила возраст невесты Роза Сябитова.

Кадр из «Давай поженимся». Фото
Кадр из «Давай поженимся». Алекса

Тут неожиданно за девушку с губами вступилась Лариса Гузеева, которая поддержала ее собственным признанием: «Я вообще паталогическая врушка!»

Далее Алекса в качестве сюрприза жениху предложила накрасить свои губы. Жених отреагировал на это с ужасом.

«Алекса, я первый раз вижу… Я боюсь вас, честное слово… Я даже подходить не хочу! Мне обещали такую красавицу! Редактор мне хвалила… Для Людвига такую девушку? Меня обсмеют друзья! Скажут, с кем ты вообще рядом встал?» — заявил жених.

В итоге губы невесте пошла красить Гузеева. В процессе макияжа, чтобы успокоить гостью, она все время повторяла ей ласковые слова: «Моя девочка, моя заичка, моя курочка».

Кадр из «Давай поженимся». Фото
Кадр из «Давай поженимся». Гузеева пошла красить губы Алексе

Кстати, конец шоу оказался вообще непредсказуемым. Людвиг выбрал скромную подругу одной из невест. Об этом мы писали ранее.

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«Я даже подходить не хочу!»: на «Давай поженимся!» жених испугался невесты-фрика
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