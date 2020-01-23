«Я даже подходить не хочу!»: на «Давай поженимся!» жених испугался невесты-фрика

Девушка также пыталась обмануть редакторов шоу, скосив себе несколько лет.

Жених программы «Давай поженимся!», 52-летний дагестанец Людвиг, попросил организаторов шоу найти ему красивую невесту. Телевизионщики просьбу выполнили. Однако понятие красоты, как оказалось, у людей бывает очень разным…

Перед горячим кавказским парнем предстала Алекса с огромными губами, блогер и модель. Она честно призналась, что является жертвой пластической хирургии и делает операции по улучшению внешности уже пять лет. При этом девушка заявила, что ей 20 лет и она невинна. «В 15 лет начали?» — удивилась Гузеева. Та подтвердила.

Но через несколько минут выяснилось, что гостья программы обманула всех. «Я тут покопалась и выяснила. Сколько вы говорите вам? 20? 31 ей! Я как КГБ!» — рассекретила возраст невесты Роза Сябитова.

Тут неожиданно за девушку с губами вступилась Лариса Гузеева, которая поддержала ее собственным признанием: «Я вообще паталогическая врушка!»

Далее Алекса в качестве сюрприза жениху предложила накрасить свои губы. Жених отреагировал на это с ужасом.

«Алекса, я первый раз вижу… Я боюсь вас, честное слово… Я даже подходить не хочу! Мне обещали такую красавицу! Редактор мне хвалила… Для Людвига такую девушку? Меня обсмеют друзья! Скажут, с кем ты вообще рядом встал?» — заявил жених.

В итоге губы невесте пошла красить Гузеева. В процессе макияжа, чтобы успокоить гостью, она все время повторяла ей ласковые слова: «Моя девочка, моя заичка, моя курочка».

Кстати, конец шоу оказался вообще непредсказуемым. Людвиг выбрал скромную подругу одной из невест. Об этом мы писали ранее.