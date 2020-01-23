«Радуюсь и горжусь»: Стриженова поздравила 19-летнюю дочь со сдачей сессии на пятерки

Телеведущая отметила, что Александра прекрасно учится в своем вузе и радует родителей.

Телеведущая Екатерина Стриженова в Instagram поздравила свою младшую дочь Александру с успешной сдачей сессии. Девушка, которой сейчас 19 лет, не получила ни одной четверки, чем, конечно, очень порадовала родительницу.

«Солнце мое, Александра! Все экзамены на «отлично»! Ты умеешь сосредотачиваться на главном, собираться в нужный момент… Радуюсь и горжусь! Поздравляю всех студентов, кому удалось хорошо сдать сессию», – заявила Екатерина Стриженова.

Напомним, что дочь Стриженовых училась в математико-экономическом классе в средней школе в Кунцево. Затем девушке удалось поступить в один из самых престижных вузов страны — МГУ имени Ломоносова. Сейчас она студентка факультета «Высшая школа современных социальных наук». У девушки большое количество увлечений. К примеру, с трех лет она занималась художественной гимнастикой у тренера Ирины Винер, посещала танцевальную студию «Тодес», снялась в нескольких картинах.

Отметим, что у Екатерины и Александра Стриженовых есть еще и старшая дочь Анастасия. Она живет в Нью-Йорке со своим мужем. Впрочем, в России она частый гость. Девушка привозит своим родителям сына Петра. Стриженовы часто делятся забавными видео с любимым внуком Петром Петровичем.