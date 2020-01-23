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«Счастливы вместе»: Земцов прокатил Орбакайте на спине в канун хрустальной свадьбы

Дочь Примадонны Аллы Пугачевой уже почти 15 лет счастлива в браке с бизнесменом.

«Счастливы вместе»: Земцов прокатил Орбакайте на спине в канун хрустальной свадьбы
Земцов и Орбакайте уже вместе 15 лет/http://globallookpress.com/

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась очень красивая фотография. На снимке можно увидеть абсолютно счастливую старшую дочь певицы Кристину Орбакайте и ее мужа бизнесмена Михаила Земцова. При этом предприниматель везет свою любимую супругу на спине.

«Счастливы вместе», — гласит надпись под красивым фото.

Отметим, что у Кристины Орбакайте трое детей от разных мужчин. Причем замуж официально она вышла только за Михаила Земцова. Их бракосочетание состоялась 9 марта 2005 года. Совсем скоро они будут отмечать хрустальную свадьбу.

Добавим, что если в первых двух отношениях с музыкантом Владимиром Пресняковым и бизнесменом Русланом Байсаровым у Орбакайте рождались сыновья, то от Михаила Земцова в 2012 году она родила дочку Клаву. Роды проходили в американском Майами. Через несколько месяцев девочке исполнится уже восемь лет. Она чуть постарше своих дяди и тети Лизы и Гарри Галкиных, которым сейчас шесть лет. Эти дети Пугачевой от брака с телеведущим Максимом Галкиным.

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Тэги:

Алла ПугачеваКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМайамиМихаил Земцов
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«Счастливы вместе»: Земцов прокатил Орбакайте на спине в канун хрустальной свадьбы
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