Ольга Любимова живет на съемной квартире и не роскошествует

Появление нового министра культуры Ольги Любимовой в составе обновленного кабмина многие представители мира искусства восприняли восторженно. Ее фигура вовсе не является темной лошадкой, семью Любимовой знают, без преувеличения, столетия.

Ее прадед – народный артист Василий Качалов много лет блистал на сцене Московского Художественного театра, сыграл несколько ролей в первых советских фильмах (20-40-е годы). Дед – известный литературовед и талантливый переводчик Николай Любимов. Мать – актриса и театровед Мария Шверубович. Дружна с семьей Михалковых и Толстых.

Тем не менее, несмотря на «золотое» окружение, Любимова отнюдь не страдает заносчивостью и кичливостью. Как пишет КП, новый министр культуры живет скромно, по слухам, даже в съемной квартире со своими двумя детьми. Правда есть у ее семьи дача в элитном поселке на Николиной горе. Но и ее ремонтировали много лет, сбрасываясь всей семьей. Дорогими увлечениями она не страдает, много времени проводит на работе.