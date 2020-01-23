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Ольга Любимова живет на съемной квартире и не роскошествует

Журналисты узнали, как устроен быт нового министра культуры.

Ольга Любимова живет на съемной квартире и не роскошествует
Ольга Любимова. Фото Global look press

Появление нового министра культуры Ольги Любимовой в составе обновленного кабмина многие представители мира искусства восприняли восторженно. Ее фигура вовсе не является темной лошадкой, семью Любимовой знают, без преувеличения, столетия.

Ее прадед – народный артист Василий Качалов много лет блистал на сцене Московского Художественного театра, сыграл несколько ролей в первых советских фильмах (20-40-е годы). Дед – известный литературовед и талантливый переводчик Николай Любимов. Мать – актриса и театровед Мария Шверубович. Дружна с семьей Михалковых и Толстых.

Ольга Любимова и Владимир Мединский. Фото
Ольга Любимова и Владимир Мединский. Фото Global look press

Тем не менее, несмотря на «золотое» окружение, Любимова отнюдь не страдает заносчивостью и кичливостью. Как пишет КП, новый министр культуры живет скромно, по слухам, даже в съемной квартире со своими двумя детьми. Правда есть у ее семьи дача в элитном поселке на Николиной горе. Но и ее ремонтировали много лет, сбрасываясь всей семьей. Дорогими увлечениями она не страдает, много времени проводит на работе.

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министр культурыНикита МихалковОльга Любимова
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Ольга Любимова живет на съемной квартире и не роскошествует
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