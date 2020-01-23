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Павел Прилучный отказался взять в жены звезду «Сумерек» Никки Рид

Как рассказала американская актриса, их отношения не были пиар-ходом.

Павел Прилучный отказался взять в жены звезду «Сумерек» Никки Рид
У Прилучного был роман с Рид/http://globallookpress.com/

Звезда нашумевшей несколько лет назад саги «Сумерки» Никки Рид, где она сыграла вампиршу Розалию, рассказала о своем романе с российским актером Павлом Прилучным. Много лет назад звезды дружили. Дело даже могло закончиться свадьбой.

Как отметила Никки Рид, их роман вовсе не был пиар-ходом, как сегодня думают некоторые поклонники. Звезда «Сумерек» подчеркнула, что их отношения были бурными, но скоротечными. При этом американская звезда честно сказала, что предлагала Павлу Прилучному расписаться. Для этого нужно было слетать на ее родину, в американский Лас-Вегас.

«Сейчас я понимаю: даже очень хорошо, что этого не произошло. Но хочу подчеркнуть, что я не была эдакой стервой — просто отношения на расстоянии обречены», — заметила звезда.

Как сказала Никки Рид, они с Прилучным просто потерялись, потому что она улетела на очередные съемки. Когда позже они встретились с российским актером, то он не захотел продолжить эти странные отношения. Впрочем, обиды она на Павла не держит, сообщает портал womanhit.ru.

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Тэги:

Никки РидПавел ПрилучныйСага "Сумерки"
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Павел Прилучный отказался взять в жены звезду «Сумерек» Никки Рид
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