«Очень неожиданно!»: на «Давай поженимся!» подруга невесты отбила жениха

В программе Первого канала «Давай поженимся!» принял участие в качестве жениха эпатажный дагестанец Людвиг. Он явился на шоу в золотом наряде в духе Филиппа Киркорова и разноцветных ботинках. Расстелил на сцене красную дорожку и начал танцевать лезгинку.

52-летний дважды женатый мужчина точно знал, чего хочет – ему нужна была очень красивая невинная девушка. В качестве невест ему предложили 30-летнюю Алексу, блогера, модель и жертву косметологии (девушка с громадными губами), 30-летнюю Анну, основателя продюсерского центра и певицу, и 29-летнюю Юлю, начинающую интернет-модель.

Первая девушка с трудом говорила из-за своих огромных губ, вторая – блистательно спела на сцене и произвела приятное впечатление на ведущих и гостей шоу, третья все время беспричинно хохотала. Все были уверенны, что Людвиг выйдет в финале шоу с красавицей-Анной, но мужчина удивил. Он зашел в «комнату ожидания» к смешливой Юле и предложил составить пару ее подружке, которая не произнесла в студии ни слова.

«Юленька, я извиняюсь, у меня сердце екнуло. Мне так ваша подружка очень понравилась», — сказал жених и предложил с ней выйти в студию.

Девушка засомневалась, но отставная невеста-Юля настояла: «Иди!» В итоге мужчина вышел в зал, нежно держа за руку подругу невесты Гелену.