«Невозможно осознать»: умер единственный сын Раисы Рязановой

У 75-летней народной артистки Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме «Москва слезам не верит», скоропостижно умер единственный сын Данила Перов. Заслуженному артисту России был всего 51 год.

О трагедии сообщили на официальном сайте театра «Содружество актеров Таганки», где служил актер.

«Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — написали на портале его коллеги.

Причина трагедии – оторвавшийся тромб, об этом сообщила приятельница Рязановой актриса Елена Скороходова в своем аккаунте Facebook. Она опубликовала совместный снимок Раисы Ивановны с сыном и внуком Андреем Перовым. Он, как и его отец, и бабушка, готовится стать актером. В настоящее время учится в Институте современного искусства на актерском факультете.