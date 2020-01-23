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«Невозможно осознать»: умер единственный сын Раисы Рязановой

Заслуженному артисту Даниле Перову был 51 год.

«Невозможно осознать»: умер единственный сын Раисы Рязановой
Раиса Рязанова. Фото Global look press

У 75-летней народной артистки Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме «Москва слезам не верит», скоропостижно умер единственный сын Данила Перов. Заслуженному артисту России был всего 51 год.

О трагедии сообщили на официальном сайте театра «Содружество актеров Таганки», где служил актер.

«Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — написали на портале его коллеги.

Причина трагедии – оторвавшийся тромб, об этом сообщила приятельница Рязановой актриса Елена Скороходова в своем аккаунте Facebook. Она опубликовала совместный снимок Раисы Ивановны с сыном и внуком Андреем Перовым. Он, как и его отец, и бабушка, готовится стать актером. В настоящее время учится в Институте современного искусства на актерском факультете.

Раиса Рязанова с сыном и внуком. Фото
https://www.facebook.com/elena.skorohodova
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«Невозможно осознать»: умер единственный сын Раисы Рязановой
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