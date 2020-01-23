«Какой красивый!»: Ума Турман появилась на показе мод с 18-летним сыном

Самая авторитетная в fashion-индустрии Неделя моды в Париже продолжается. Показ Dior сезона весна-лето многие запомнили во-многом благодаря визиту 49-летней Умы Турман с повзрослевшим сыном Левоном.

18-летний парень заметно возмужал, перерос мать (Турман 181 см) и стал невероятно красивым, хоть и не похожим на свою знаменитую родительницу. Лицом Левон больше напоминает своего отца актера Итана Хоука, бывшего мужа Турман. Хотя шикарные светлые волосы и стать все-таки взял от матери.

Объективы камер на показе были прикованы к этой паре. Турман надела в свет сдержанный черный жакет и кюлоты с принтом «гусиная лапка». Левон – трендовое пальто в клетку, черный джемпер и брюки. Мать и сын просто излучали благородство.

Кадры их выхода на показ мод произвели фурор в Сети.