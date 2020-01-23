НОВОСТИ

«Какой красивый!»: Ума Турман появилась на показе мод с 18-летним сыном

Левон впечатлил публику благородной внешностью.

«Какой красивый!»: Ума Турман появилась на показе мод с 18-летним сыном
Ума Турман. Фото Global look press.

Самая авторитетная в fashion-индустрии Неделя моды в Париже продолжается. Показ Dior сезона весна-лето многие запомнили во-многом благодаря визиту 49-летней Умы Турман с повзрослевшим сыном Левоном.

18-летний парень заметно возмужал, перерос мать (Турман 181 см) и стал невероятно красивым, хоть и не похожим на свою знаменитую родительницу. Лицом Левон больше напоминает своего отца актера Итана Хоука, бывшего мужа Турман. Хотя шикарные светлые волосы и стать все-таки взял от матери.

Объективы камер на показе были прикованы к этой паре. Турман надела в свет сдержанный черный жакет и кюлоты с принтом «гусиная лапка». Левон – трендовое пальто в клетку, черный джемпер и брюки. Мать и сын просто излучали благородство.

Кадры их выхода на показ мод произвели фурор в Сети.

«Какой красивый парень!», «Красотой в маму», «Удивительная пара», — написали фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Итан ХоукНеделя моды в Парижепарижская неделя модыУма Турман
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Какой красивый!»: Ума Турман появилась на показе мод с 18-летним сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: