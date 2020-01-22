Апелляция Алибасова по делу об отравлении «Кротом» отклонена

Второй заход Бари Алибасова против производителя «Крота» не увенчался успехом. 22 января в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы адвоката продюсера, который пытался оспорить решение Пресненского районного суда столицы.

Напомним, Алибасов подал иск к компаниям «Крот Чистые трубы» и «Ашан» после своего отравления чистящим средством в июне 2019 года. В октябре его требования (100 миллионов рублей и изменение дизайна упаковки «Крота») были отклонены.

И вот Мосгорсуд оставил без изменений решение предыдущей инстанции — Бари Каримовичу снова отказали в иске. Сам он признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что до сих пор чувствует себя неважно и каждый день посещает медицинскую клинику.

Напомним, 4 июня 2019 года продюсера доставили в НИИ имени Склифосовского с отравлением. Артист якобы перепутал бутылку средства для прочистки труб «Крот» с соком и хлебнул опасную жидкость. Сообщалось, что состояние у 72-летнего мужчины очень тяжелое, но через некоторое время он продолжил появляться на публике и посещать телешоу.

Многие скептики предположили, что история с отравлением была придумана для пиара. Но Алибасов собрался добиться своей правды и заставить производителя изменить дизайн упаковки, чтобы он больше походил на химическое средство, чем на сок.