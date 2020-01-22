НОВОСТИ

Апелляция Алибасова по делу об отравлении «Кротом» отклонена

Мосгорсуд поддержал решение первой инстанции.

Апелляция Алибасова по делу об отравлении «Кротом» отклонена
Бари Алибасов хочет получить 100 миллионов рублей за свои страдания. Фото: globallookpress.com

Второй заход Бари Алибасова против производителя «Крота» не увенчался успехом. 22 января в Мосгорсуде прошло рассмотрение апелляционной жалобы адвоката продюсера, который пытался оспорить решение Пресненского районного суда столицы.

Напомним, Алибасов подал иск к компаниям «Крот Чистые трубы» и «Ашан» после своего отравления чистящим средством в июне 2019 года. В октябре его требования (100 миллионов рублей и изменение дизайна упаковки «Крота») были отклонены.

И вот Мосгорсуд оставил без изменений решение предыдущей инстанции — Бари Каримовичу снова отказали в иске. Сам он признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что до сих пор чувствует себя неважно и каждый день посещает медицинскую клинику.

Напомним, 4 июня 2019 года продюсера доставили в НИИ имени Склифосовского с отравлением. Артист якобы перепутал бутылку средства для прочистки труб «Крот» с соком и хлебнул опасную жидкость. Сообщалось, что состояние у 72-летнего мужчины очень тяжелое, но через некоторое время он продолжил появляться на публике и посещать телешоу.

Многие скептики предположили, что история с отравлением была придумана для пиара. Но Алибасов собрался добиться своей правды и заставить производителя изменить дизайн упаковки, чтобы он больше походил на химическое средство, чем на сок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Крот"Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеиск в суд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Апелляция Алибасова по делу об отравлении «Кротом» отклонена
Интересно?
Поделись с друзьями: